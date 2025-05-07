Geliyor Gelmek Olan Zamlar... Xbox Game Pass Üyelik Sistemi Değişti

Oyun dünyasında abonelik sistemiyle geçinen kullanıcıları üzecek haber Microsoft'tan geldi. Xbox Game Pass Core üyeliğini Ultimate'e çevirme oranı güncellenerek aşağıya çekildi. Üstelik söz konusu değişiklik, Xbox'ın Sıkça Sorulan Sorular (SSS) bölümünde sessiz sedasız, kimseye bildirim gitmeden yapıldı.

Daha önce Xbox Game Pass Core üyeliği olan kullanıcılar, ellerindeki süreyi 3:2 oranında Xbox Game Pass Ultimate'a çevirebiliyordu ama oran 2:1 olarak güncellendi. Yani 2 yıl boyunca Core üyeliği olan biri artık yalnızca 1 yıl Ultimate kullanabilecek. Yeni sistemle birlikte farklı abonelik türlerinin Ultimate'a çevrilme oranları da detaylı olarak açıklandı.

Core'un dışında, PC Game Pass 3:2, Game Pass Standard ile Game Pass for Console 4:3, EA Play ise 3:1 oranıyla Ultimate'a çevrilecek.

Xbox Abonelik Süresi Ülkeye Göre Değişiyor

Abonelik çevriminde artık süre sınırlamaları da ülkeye göre şekilleniyor. Ultimate üyelik tüm ülkelerde en fazla 36 aya kadar uzatılabiliyor. Ancak Core ve PC Game Pass için bu süre Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Meksika, Singapur, Tayvan gibi bazı ülkelerde yalnızca 13 ayla sınırlı.

Türkiye'de de ne yazık ki bu kategoriye giriyor, yalnızca 13 ay.

Microsoft'tan resmi bir zam haberi henüz gelmedi ama içeriden gelen bilgilere göre bu değişiklikler, yeni bir fiyat düzenlemesinin de habercisi olacak.