Game Pass'ten 10 Oyun Kaldırılacak! Aralarında Efsane Oyunlar da Var

Yazılım devi Microsoft tarafından sunulan Game Pass abonelik sisteminin kütüphanesinde çok sayıda oyun bulunuyor ancak bazı yapımlar bir süre sonra kütüphaneden kaldırılıyor. Peki, mart ayının sonunda Game Pass'ten hangi oyunlar kaldırılacak?

31 Mart 2025 tarihinde Game Pass'e veda edecek oyunlar belli oldu. Paylaşılan bilgilere göre bu ay kütüphaneden 10 farklı oyun ayrılacak. Bunların arasında hem oynanışı hem de grafikleriyle etkileyen Monster Hunter Rise dikkat çekiyor.

Capcom tarafından geliştirilen Monster Hunter Rise satışa sunulduğu dönemde çok sevilmişti. Öyle ki aksiyon rol yapma oyunu 86 Metacritic puanına sahip. Oyunda hem yakın hem de uzak menzilli 14 farklı silah türü bulunuyor. Bu silahları kullanarak karşımıza çıkan canavarları yok etmeye çalışıyoruz.

Xbox Game Pass'ten mart ayının sonunda kaldırılacak oyunlar arasında Hot Wheels Unleashed 2 de yer alıyor. Yarış oyunları oynamayı sevene oyunculara hitap eden yapımda 130'u aşkın araç mevcut. Kütüphaneden ayrılacak oyunların listesi şu şekilde:

31 Mart'ta Game Pass'ten Kaldırılacak Oyunlar