Game Pass'e 11 Oyun Geliyor! Binlerce TL Değerinde

Microsoft, her ay düzenli olarak Game Pass oyunlarının sayısını artırmaya devam ediyor. Şirket popüler abonelik hizmeti Game Pass'in kütüphanesine önümüzde günlerde hangi oyunların ekleneceğini duyurdu.

6 Mayıs 2025 tarihinde Dredge isimli oyun Game Pass'in kütüphanesine dahil oldu. Black Salt Games tarafından geliştirilen balıkçılık oyunu, grafikleri ve atmosferiyle etkileyici bir deneyim sunuyor. Peki, önümüzdeki günlerde hangi oyunlar eklenecek?

Mayıs Ayında Game Pass'e Eklenecek Oyunlar

7 Mayıs 2025 tarihinde anime oyunu Dragon Ball Xenoverse 2, aksiyon macera oyunu Dungeons of Hinterberg, aksiyon rol yapma oyunu Flintlock: The Siege of Dawn ve Metal Slug Tactics eklenecek.

8 Mayıs 2025 tarihinde bilim kurgu temalı macera oyunu Revenge of the Savage Planet ve beat 'em up oyunu Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed Game Pass'in kütüphanesine gelecek.

Game Pass aboneleri 13 Mayıs 2025 tarihinden itibaren Warhammer: Vermintide 2'yi ücretsiz olarak oynayabilecek. 15 Mayıs 2025 tarihinde ise uzun süredir merakla beklenen DOOM: The Dark Ages kütüphaneye eklenecek.

16 Mayıs'ta Kulebra and the Souls of Limbo isimli oyun Game Pass'e gelecek. 20 Mayıs'ta ise Firefighting Simulator: The Squad ve Police Simulator: Patrol Officers Game Pass üzerinden erişilebilecek. Mayıs ayında Game Pass'e gelecek oyunlar şu şekilde: