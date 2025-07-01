Çok Sevilen 6 Oyun Game Pass'ten Kaldırılacak! Tarih Verildi

Oyuncuların keyifli zaman geçirmesine yardım eden Game Pass'in kütüphanesinde çok sayıda oyun bulunuyor ancak bazı yapımlar bir süre sonra kütüphaneden kaldırılıyor. Peki, temmuz ayının ortasında Game Pass'ten hangi oyunlar kaldırılacak?

Microsoft tarafından yapılan duyuruya göre 15 Temmuz 2025 tarihinde kütüphaneden altı farklı oyun ayrılacak. Bunlar arasında Mafia Definitive Edition da bulunuyor. En iyi açık dünya oyunları arasında yer alan yapım, 1930'lu yıllarda geçiyor ve Tommy'nin hikâyesine odaklanıyor.

2022 yılında satışa sunulan The Callisto Protocol de Game Pass'in kütüphanesinden ayrılacak. Jüpiter'in uydusu Callisto'daki Black Iron hapishanesinde geçen hayatta kalma korku oyununda karanlık sırları çözmeye çalışıyoruz.

2024 yapımı Tchia'nın da Game Pass'ten kaldırılacağı açıklandı. Fizik tabanlı sandbox oyunu tropik adada geçiyor. Awaceb tarafından geliştirilen oyunda tek oyunculu mod mevcut. 15 Temmuz'da abonelik hizmetinin kütüphanesinden kaldırılacak altı oyun şu şekilde:

15 Temmuz'da Game Pass'ten Kaldırılacak Oyunlar