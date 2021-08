GamesCom 2021 Açılış Gecesi Canlı Yayınında Gösterilen Oyunlar

Dün TSİ 21:00 sıralarında gerçekleştirilen GamesCom 2021 Açılış Gecesi Canlı yayını ile yılın bir diğer büyük fuarı başladı. Toplamda iki saat kadar süren yayın sırasında, otuzdan fazla oyun gösterildi. Bizler de GamesCom 2021 Açılış Gecesi Canlı yayınında gösterilen oyunları bu haberimizde sizler için bir araya getirdik. İşte detaylar!

GamesCom 2021 Açılış Gecesi Canlı Yayınında Gösterilen Oyunların Detayları

Daha önceden yapılan duyuruda olduğu gibi toplamda otuzdan fazla oyun ekranlarımıza geldi. Bunların büyük bir kısmı halihazırda geliştirilen oyunlar iken, arada yeni oyun duyuruları da olmadı değil. Malum, sunucu Geoff Keighley olunca World Premiere olmaması imkansız. Gelin isterseniz yayının detaylarına aşağıdan bakalım.

The King of Fighter XV Çıkış Tarihi Duyuruldu

SNK tarafından yapılan duyuru ile PC (Epic Games Store, Microsoft Store ve Steam), PlayStation 4 ve PlayStation 5 için geliştirilmekte olan The King of Fighter XV, 17 Şubat 2022 tarihinde satışa sunulacak.

Valfaris: Mecha Therion Duyuruldu

Lord Vroll için av devam ederken Therion da geri dönüş yapıyor. Valfaris’ten kaçış sonrasında, şeytani Lord Vroll avı Therion’ı galaksi boyunca seyahate çıkartacak. Final şovu yaklaşırken, karakterimiz gizli silahı Mecha Therion’ın muazzam dövüş yeteneğini de kullanmaya başlayacak.

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes için Yeni Fragman Yayınlandı

Hikayeye göre bu defa 2003 yılının Irak topraklarına gidiyoruz. CIA saha operatörü olan Rachel King, şüpheli bir yeraltı kimyasal silah tesisine baskın yapmakta olan elit bir askeri birime katılıyor. Belirtilen koordinatlara varıldığında yerel bir devriyenin saldırısı sonucu, iki taraf arasında çatışma çıkıyor. Ne var ki çatışma esnasında yaşanan bir deprem, iki tarafın da kendisini bir Sümerler tapınağının harabelerinde bulmasına neden oluyor. Depremin nedeni ise bir süredir Arap çölünde uykuda olan şeytanı bir gücün uyanmış olmasıdır.

Yaşanan bu hadisenin sonrasında, hayatta kalmayı başaranları önceki oyunlarda olduğu gibi zamana karşı bir ölüm-kalım mücadelesi bekleyecek. Senaryonun akışı boyunca vereceğiniz kararlar, hem o anda yönettiğiniz karakterin hem de diğer karakterlerin kaderine büyük etki edecek. Kimin kurtulup kimin öleceği ise tamamıyla size bağlı olacak.

Dolmen Hikaye Fragmanı Yayınlandı

Terk edilmiş Revion Prime gezegeninde geçecek olan oyunda, uyum sağlamanın ve araştırmanın büyük önem arz edecek. Düşmanların cesetlerinden toplayacaklarınız ile yeni eşyalar ve ekipmanlar üreteceksiniz. Toplayacağınız deneyim puanları ile kendinizi geliştirdikten sonra, hiçbir insanın yüzleşmediği şeyle yüzleşmek durumunda olacaksınız.

Nobody Saves the World 2022 Tarihine Ertelendi

Guacamelee! Ile tanıdığımız DrinkBox Studios tarafından geliştirilen ve izometrik kamera açısından oynanan Nobody Saves the World oyununda, Nobody isimli bir karakterin rolünü üstleneceğiz. Hedefiniz ise dünyayı büyük bir felaketten kurtarmak olacak.

Yolculuğunuz boyunca zindanları temizleyecek, bulmacaları çözecek ve çeşitli görevleri tamamlamaya çalışacaksınız. Görevleri tamamlamanızın karşılığında, her birinin farklı oynanış özelliklerinin olduğu pek çok farklı türde oynanabilir karakter formunu açabileceksiniz.

Soundfall Tanıtım Fragmanı

Discord güçleri ile savaşabilmek için Composers tarafından Symphonia dünyasına gönderilen Guardian of Harmony rolünde olacaksınız. Kooperatif olarak dört oyuncu bir araya gelerek Timbrelands of Symphonia boyunca mücadele ederek Discordian’ları bertaraf edip Harmony’yi eski haline getirmeye çalışacaksınız.

Dream Cycle Duyuruldu

Lara Croft karakterinin yaratıcısı Toby Gard’ın stüdyosu Cathuria Games tarafından geliştirilen ve Raw Fury tarafından yayınlanacak olan Dream Cycle PC (Steam) için 7 Eylül 2021 tarihinde satışa sunulacak.

Essence’ı uzun zamandır kayıp olan akrabası tarafından çalınan gizemli çırak Morgan Carter, ölümün kıyısındaki Dream Realms diyarında kapana kısılıyor. Gücünü geri toplamak için senaryo boyunca ünlü aile büyüğü Randolph Carter’ı takip etmek durumunda olacak ana karakterimiz, Dreamlands’e ışığı geri getirmeye çalışacak.

Sil Baştan Yapım Saints Row Duyuruldu

Deep Silver ve Volition, GamesCom 2021 Açılış Gecesi yayını sırasında yeni Saints Row oyunu duyuruldu. PC (Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için geliştirilmekte olan oyun, 25 Şubat 2022 tarihinde satışa sunulacak.

Derin karakter ve silah özelleştirme sisteminin ve kesintisiz kooperatif oynanışın sunulacağı yeni Saints Row, The Saints ekibinin doğuşuna giden bir ön hikaye sunacak. Şehri bütünüyle ele geçirmeye çalışacağınız ve bu bağlamda da düşman topluluklara savaş açacağınız senaryoda, arabalar, bisikletler, uçaklar, helikopterler, VTOL’lar, go-kart'lar ve hatta wingsuit bile kullanacaksınız.

Ayrıca, Saints Row: The Third Remastered 2 Eylül 2021 tarihine kadar Epic Games Store üzerinden ücretsiz indirilebilecek.

Call of Duty: Vanguard için Stalingrad Oynanış Videosu

Oyununda uzman bir askeri birliğin rolünde olacağız. Berlin şehrinin düşünün ardından hayatta kalan ve yeni bir Hitler bulma arayışında olan Nazi grubunun yürüttüğü Project Pheonix operasyonunun arkasındaki gerçeği açığa çıkartmaya ve sona erdirmeye çalışacağız.

Taktiksel RYO Marvel’s Midnight Suns Duyuruldu

Hikaye bizi Marvel evreninin daha karanlık tarafına götürecek. Darkhold’un tamamlanmasından önce, beraberimizdeki Hayalet Sürücü ve Wolverine dahil birçok karakter ile The Hunter isimli yeni bir karakteri yöneterek Lilith’i durdurmaya çalışacağız. Söylenene göre bu yeni karakter, Marvel ile işbirliğinin sonucunda ortaya çıkartılmış.

Oynanış gösteriminin 1 Eylül 2021 tarihinde yapılacağı Marvel’s Midnight Suns Firaxis Games tarafından geliştiriliyor ve 2022 yılının Mart ayında 2K Games yayıncılığında PC (Steam ve Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One ve Xbox Series için satışa sunulacak.

Halo Infinite Çıkış Tarihi Duyuruldu

Halo 5: Guardians oyunundan sonra Master Chief’in daha etkin bir rolde olacağı Halo Infinite hikayesi, gizemli bir şekilde hasar almış olan bir Halo halkasında geçecek. İnsanlık adına bütün umutlar yok olmuşken, Master Chief geri dönüş yapacak ve gelmiş geçmiş en zalim düşmanlar ile mücadele etmek durumunda kalacak.

Microsoft ve 343 Industries tarafından yapılan duyuru ile serinin yeni oyunu PC (Microsoft Store ve Steam), Xbox One ve Xbox Series için nesiller arası oynanış desteği ile 8 Aralık 2021 tarihinde satışa sunulacak. Ana senaryo modunda 4K’ya kadar çözünürlük desteği ve 60 FPS akıcılık ile oynanabilecek iken, SSD sayesinde daha yok denecek kadar kısa olacak yükleme süreleri ile karşılaşacağız.

Cult of the Lamb Duyuruldu

Devolver Digital ve Massive Monster, PC ve konsollar için geliştirilmekte olan Cult of the Lamb oyununu duyurdular.

Kötü niyetli bir güç tarafından yok edilmekten kurtarılmış ve ele geçirilmiş bir koyunun rolünde olacağız. Sahte peygamberlerin diyarında kendi tarikatınızı oluşturacak ve farklı ve gizemli bölgeleri gezerek ormanlık bölgenin müminlerinin sadık topluluğunu oluşturmaya çalışacaksınız. Nihai hedefiniz ise tek gerçek tarikat olmak olacak.

April O’Neil, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge’te Oynanabilir Karakter Olacak

Dotemu ve Tribute Games tarafından yapılan duyuru ile önümüzdeki sene PC (Steam) ve Switch için satışa sunulacak olan Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge oyununda ünlü muhabiri de yönetebileceğiz.

April O’Neil, çevikliği ve yerde kayarak attığı tekmeleri ile Ninja Kaplumbağalar için halen önemli bir destek kuvvet olduğunu kanıtlayacak.

Super Monkey Ball: Banana Mania için Yeni Karakter Duyuruldu

SEGA tarafından yapılan duyuru ile Persona 5 oyunundan Morgana, indirilebilir içerik ile Super Monkey Ball: Banana Mania oyununa dahil olacak. Şimdilik bu içeriğin 2 Kasım 2021 tarihinde yayınlanması bekleniyor.

Midnight Fight Express Çıkış Tarihi Duyuruldu

Dünün Xbox GamesCom 2021 sunumu sırasında yapılan duyuya göre Humble Games tarafından yayınlanacak olan sıradaki oyunlar, ilk günden Xbox Game Pass servisine gelecek. Bu oyunlardan bir tanesi olan Midnight Fight Express, 2022 yılının Yaz mevsiminde PC (Steam), PlayStation 4, Switch ve Xbox One için satışa sunulacak.

Eski tarz dövüş oyunlarını hızlı tempolu dövüş mekaniği ile birleştiren Midnight Fight Express oyununda, senaryonun geçtiği şehir boyunca çeşitli silahları ve hatta çevreyi kullanarak düşmanlarınızı bir güzel pataklayacaksınız. Seviye atladıkça, kozmetik eşyalar, yeni hareketler ve silahlar açabilmeniz mümkün olacak.

Outlast Trials 2022 Yılına Ertelendi

2021 yılında çıkması beklenen yeni Outlast, bizleri bu defa Soğuk Savaş dönemine götürecek. Murkoff Corporation tarafından kaçırılmış olan bir denek rolünde olacağımız oyunda, ister tek başınıza veya diğer arkadaşlarınız ile takım olarak bir dizi fiziksel ve ruhsal sınavlardan akıl sağlığınızı korumaya çalışarak geçeceksiniz.

PC (Epic Games Store ve Steam) için geliştirilmekte olan oyun, 2022 yılı içerisinde satışa sunulacak.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Çıkış Tarihi

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, dokuz Star Wars filmini LEGO oyununda farklı bir şekilde deneyimlemenizi sağlayacak ve eğlenceli maceralar ve farklı bir mizah anlayışı ile Star Wars evrenine derinlemesine dalmanın özgürlüğünü yaşayacaksınız. Star Wars: The Phantom Menace ile Tatooine gezegeninde yarış yapabilir veya Star Wars: The Rise of Skywalker ile Rey'in maceralarına atılabilirsiniz. İstediğiniz gezegene, istediğiniz sırada ve istediğiniz zaman seyahat edebileceksiniz.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One ve Xbox Series X için 2022 yılının İlkbahar mevsiminde satışa sunulacak.

Far Cry 6 Hikaye Fragmanı

Bu defa hayali tropikal Yara isimli bir ülkeye gideceğimiz oyunda, Anton Castillo ve oğlu Diego’nun baskıcı rejimini yıkmaya çalışacağız. Ülkenin yerlisi Dani Rojas rolüne bürüneceğimiz Far Cry 6’da, Libertad lideri Clara Garcia veya eski bir KGB ajanı ve gerilla ustası Juan Cortez dahil olmak üzere destek kuvvetler ile yoğun bir mücadeleye gireceğiz.

Jurassic World Evolution 2 Çıkış Tarihi Netleşti

Ünlü film serisine dayandırılacak olan devam oyunu, Universal Games ve Digital Platform işbirliğiyle geliştiriliyor. 2018 yılında çıkan Jurassic World Evolution’ın çok daha gelişmiş bir versiyonu olacak olan Jurassic World Evolution 2’de, tüm zamanların en büyük eğlence parkanın yönetiminde olacaksınız.

Tamamıyla yeni bir anlatımcı kadrosunun bulunacak ve yeni özelliklerin yanı sıra, yeni oyun modları, yetmiş beşten fazla tarih öncesi dinozor türünün sunulacağı oyunda, Muertes Archipelago’nun dışına çıkacak ve yeni ortamlar boyunca kendi parkınızı oluşturabileceksiniz. Bunların yanı sıra Sandbox modunda hayalinizdeki mükemmel parkı oluşturabilecek iken, yeteneklerinizi sınayabileceğiniz Challenge modu da sizleri bekleyecek.

Horizon: Forbidden West Çıkış Tarihi Ertelendi, Horizon: Zero Dawn PS5 Güncellemesi Yayınlandı

Yakın bir zaman önce ortaya çıkan söylentilerin ardından, PlayStation 4 ve PlayStation 5 için satışa sunulacak olan Horizon: Forbidden West, 18 Şubat 2022 tarihine ertelendi. Ön-siparişlerin ise 2 Eylül 2021 tarihinde açılacağı söyleniyor.

İlk oyunun altı ay sonrasında geçecek olan yeni oyun ile devam edecek olan Aloy hanım kızımızın hikayesi batıda, uzak gelecekteki Amerika topraklarında devam edecek. Pasifik sahillerine geri dönecek olup, gizemli ve ölümcül bir hastalığı keşfedeceğiz.

Öte yandan, Horizon: Zero Dawn için yayınlanan 1.53 güncellemesi ile artık PlayStation 5 kullanıcıları oyunu 60 FPS akıcılığında oynayabilecekler.

Aloy, Genshin Impact’e Geliyor

1 Eylül 2021 tarihi itibarıyla bütün PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcıları, seviyeleri yirmi veya üstü olması durumunda Aloy karakterini seçebilecekler. 2.1 ve 2.2 güncellemesinin ardından da bütün oyuncular bu karakteri seçebilecekler.

JETT: The Far Shore, 5 Ekim 2021’de Çıkıyor

JETT: The Far Shore, bizi insanlık için yeni bir gelecek yaratmaya çalışacağımız yıldızlararası bir yolculuğa çıkartacak. Mei olarak okyanus gezegenine inecek ve araştırma yapmaya başlayacağız. Superbrother ve Pine Scented Software tarafından yapılan duyuru ile PC (Epic Games Store), PlayStation 4 ve PlayStation 5 için geliştirilmekte olan oyun, 5 Ekim 2021 tarihinde satışa sunulacak.

Riders Republic Beta Testinin Süresi Uzatıldı

Bizi dünya genelindeki kırsal bölgelere götürecek olan oyunda, bisiklet, kar kayağı, wingsuit ve çok daha fazlasını kullanabileceğiz. İster tek başınıza, ister kooperatif olarak arkadaşlarınızla, isterseniz de PvP olarak oynayabileceğiniz oyunda elli kişinin kıyasıya rekabet sizi bekleyecekken, altıya altı takım mücadeleleri de olacak.

Riders Republic oyununda ayrıca kariyer modu da olacak. Kendi karakterinizi oluşturacak, aşama kaydettirerek çok çeşitli sporlarda isim yapabileceksiniz. Bunun sonucunda da lider tablolarının üst basamaklarına çıkarak, ünlü sponsorlar ile anlaşmalar imzalayabileceksiniz.

Eğer beta testinden keyif almışsanız, 28 Ağustos 2021 tarihine kadar oynamaya devam edebileceksiniz. Dahası ise belirtilen son tarihe kadar artık dileyen herkes, betayı indirip Mass Races, Versus Mode ve Tricks Battle oynayabilecek iken, 27 Ağustos 2021 tarihinden itibaren de on bir rakibe karşı meydan okuyabileceğiniz Free For All modu da seçilebilir olacak.

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt Erken Erişim Tarihi Duyuruldu

Yaşanan bir ihanet hadisesi sonrasında, Entity isimli gizli bir topluluğunda hedefi olan vampirler arasında büyük savaş patlak veriyor. Bu noktada sizin hedefiniz ise öncelikli olarak oynanış stilinize uygun klanı seçmek ve sonrasında da doğaüstü güçlerinizi, silahlarınızı ve zekanızı kullanarak geceye egemen olmak ve gösteriyi yeniden canlandırmak olacak.

Geliştirici Sharkmob tarafından yapılan duyuru ile Vampire: The Masquerade - Bloodhunt, 7 Eylül 2021 tarihinde PC (Steam) üzerinden Erken Erişim ile oyuncuların beğenisine sunulacak.

SYNCED: Off-Planet Hikaye Fragmanı Yayınlandı

Karanlık bir gelecekte geçecek olan SYNCED: Off-Planet oyununda, düşman takımlarına karşı mücadele edecek ve çatışmada konuşlanabilmek için Nano ortaklarınız ile senkronize olacaksınız. Takımınızı güçlendirecek, silahlarınızı geliştirecek ve toplumun en büyük buluşunun nasıl ters gittiğini ortaya çıkartmaya çalışacaksınız.

Ücretsiz Futbol Oyunu UFL Duyuruldu

Strikerz Inc. tarafından Unreal Engine ile geliştirilen yeni oyunda, beş binden fazla lisanslı futbolcu arasından seçim yaparak kendi kulüplerinizi oluşturabileceksiniz. Devamında ise en alttan zirveye kadar uzanan merdivenleri tırmanmaya çalışacaksınız. Simülasyon yönü ağır basacak olan UFL’de, diğer oyuncular ile kapışmanız da mümkün olacak.

Tales of Luminaria Android ve iOS için Duyuruldu

Bandai Namco tarafından yapılan duyuru ile Rol Yapma Oyunu serisi Tales of’un yeni üyesi Tales of Luminaria, mobil cihazlar için geliyor. Şimdilik net bir çıkış tarihi bulunmuyor.

Sifu Çıkış Tarihi Belli Oldu

PC (Epic Games Store), PlayStation 4 ve PlayStation 5 için geliştirilmekte olan Sifu, 22 Şubat 2022 tarihinde satışa sunulacak.

Sloclap tarafından geliştirilmekte olan oyunda, genç bir Kung Fu öğrencisinin hikayesine ortak olacağız. Ailesi gizemli bir suikastçı grubu tarafından katledilen karakterimiz, katilleri birer birer ortadan kaldırmak için zorlu bir maceraya atılacak. Bu macerada ise kenar mahalleler, şehir köşeleri ve şirket kulelerin dahil birçok farklı mekanı keşfedeceğiz. Adaptasyonun ve iyi pozisyon almanın büyük önem arz edeceği oyunda, amacınıza giden yolda elinizden geleni ardınıza koymamak durumunda olacaksınız.

Death Stranding Director’s Cut Oynanış Videosu

24 Eylül 2021 tarihinde PlayStation 5 için satışa sunulacak olan Death Stranding Director’s Cut, ana oyuna ek olarak yeni savaşlar, gelişmiş yakın dövüş, Maser silahı, sabit makineli tüfekler, atış poligonu gibi geliştirilmiş çatışma mekanikleri, kargo mancınığı, destek iskeleti, yardımcı bot, atlama rampası gibi ek dağıtım desteği, Fragile parkuru ve yeni hikaye görevleri sunacak.

Bunlara ek olarak, DualSense kolunun dokunsal geri bildirimi ve uyumsal tetikleyiciler, üç boyutlu ses desteği, hızlı yükleme süreleri ile Performance ve Fidelity olmak üzere iki farklı seçenek de sunulacak.

Eğer halihazırda Death Stranding oyununa sahipseniz, 10 dolar karşılığında Director’s Cut versiyonuna yükseltme yapabileceksiniz.

Fall Guys: Ultimate Knockout için Yeni Kostümler Gelecek

Mediatonic tarafından yapılan duyuru ile The Jungle Book temalı kostümler Mowgli, Shere Khan, Baloo ve King Loui Eylül ayı içerisinde Fall Guys: Ultimate Knockout oyununa eklenecek.

Mowgli kostümü 3 - 6 Eylül 2021, Shere Khan kostümü 7 - 9 Eylül 2021, Baloo kostümü 10 - 12 Eylül 2021 ve King Louie kostümü de 3 - 12 Eylül 2021 tarihleri arasında mevcut olacak.

Splitgate Season 0 Başladı

1047 Games tarafından geliştirilmiş olan Splitgate, açık betadan çıktı ve PC (Steam), PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunuldu.

Verilen bilgiye göre Season 0, yüz seviyeden, yeni sezonluk meydan okumalardan ve ödüllerden, yeni bir haritadan, yeni modlardan ve çok daha fazlasından oluşan bir Battle Pass ile geliyor.

DokeV Oynanış Fragmanı

Pearl Abyss tarafından geliştirilen Devasa Çevrimiçi Çok Oyunculu DokeV için bir oynanış fragmanı yayınladı.

Verilen bilgilere göre oyun, Dokebi ve insanların bir arada yaşadığı etkileyici ve canlı bir dünyada geçen Rol Yapma Oyunu olacak.

Park Beyond Duyuruldu

Limbic Entetainment tarafından geliştirilen ve Bandai Namco tarafından da yayınlanacak olan Park Beyond oyunu duyuruldu. Kendi parkınızı kurup işletebileceğiniz oyun, PC, PlayStation 5 ve Xbox Series için 2022 yılında satışa sunulacak.

Valheim’in Heath & Home Güncellemesi Eylül Ayında Yayınlanacak

16 Eylül 2021 tarihinde yayınlanacak olan güncelleme ile üs kurma ve hayatta kalma mekanikleri iyileştirilecek. Yiyecek ve yemek pişirme mekanikleri elden geçirilecek iken, altın istiflemek için hazine sandığı dahil yeni inşa eşyaları gelecek.

Yeni Age of Empires 4 Fragmanı

Bizleri dünyayı şekillendiren tarihi savaşların içine sokacak olan serinin yeni oyununda, hem aşina olunan hem de yenilikçi yönler ile imparatorluğumuzu genişletmeye çalışacağız. 4K çözünürlük desteğinin de olacağı oyun, Türkçe altyazı ve arayüz desteği ile PC (Microsoft Store ve Steam) için 28 Ekim 2021 tarihinde satışa sunulacak olup, ilk günden Xbox Game Pass servisine de eklenecek.

Century: Age of Ashes Çıkış Tarihi Duyuruldu

Oynaması ücretsiz çok oyunculu ejderha savaşı oyununda, ejderhanızı özelleştirecek, diğer oyunculara karşı mücadele edeceğiniz arenaya inecek ve bir efsanevi bir Dragoneer olmak için rekabete girişeceksiniz.

Geliştirici Playwing tarafından yapılan duyuru ile oyunun 18 Kasım 2021 tarihinde yayınlanacağı belirtildi.

New World’ün Artık Bir Çıkış Tarihi Var

Yaşanan birçok ertelemenin ardından, Amazon tarafından geliştirilen Devasa Çevrimiçi Çok Oyunculu New World, 28 Eylül 2021 tarihinde yayınlanacak. Bunun öncesinde, 9 Eylül 2021 tarihinde ise son açık beta testi düzenlenecek.

Oyunda gizli bir hazineyi bulmak için geldiğiniz ünlü bir adada, sizi yutmayı bekleyen tehditkar bir kara büyü ile karşı karşıya kalacaksınız.

Lost Judgement Hikaye Fragmanı

Judgement için bir devam oyunu olacak Lost Judgement, 24 Eylül 2021 tarihinde standart sürümünün yanı sıra Deluxe ve Ultimate olmak üzere iki farklı özel sürüm ile PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için satışa sunulacak.

Bir kez daha Takayuki Yagami rolünde olacağımız oyun, Yakuza serisindekine benzer dövüş mekaniklerinin yanı sıra kendisine has özellikleriyle de dikkat çekiyor. Bunların yanı sıra, işlenen bir suçu ortaya çıkartmak için etrafı iyi araştırıp olay mahallindeki ipuçlarını toplamak büyük önem arz edecek.

CrossfireX Resmi Oynanış Fragmanı

CrossfireX senaryo modu Remedy Entertainment ve Smilegate Entertainment ortaklığıyla geliştiriliyor. Operation Spectre bağlamında Asya ve Güney Amerika bölgeleri dahil dünya genelindeki birçok büyük yerlere gideceğiniz senaryoda, Black List ile Global Risk arasındaki çatışmanın fon hikayesini öğreneceğiz.

Replaced Tanıtım Fragmanı

Hikayeye göre bir nükleer patlamanın kırk sonrasına gideceğimiz oyun, Phoenix City isimli bir şehirde geçecek. Yozlaşmış Phoenix Corp. isimli şirketin hakimiyeti altında olan şehirdeki bir insanın vücuduna hapsolmuş olan bir yapay zekanın hikayesine ortak olacağız.

Bizi seksenli yıllara götüren bir görünüşü olan REPLACED oyununun senaryosu boyunca hem Phoenix Corp. Şirketinin arkasındaki gizemi çözmeye çalışacak, hem de içinde bulunduğumuz vücuda nasıl hapsolduğumuzu öğrenmeye çalışacağız.