Evde Gibi Rahat Hissettiren Audi E7X Tanıtıldı! 670 Beygir ve Dahası

Alman menşeli otomobil şirketi olan Audi, yeni bir aracı E7X'in tanıtımını gerçekleştirdi. Çin merkezli SAIC ile birlikte geliştirilen elektrikli otomobil, havanın sürekli kapalı olduğu ve genel olarak sisli bölgelerde gelişmiş sürüş teknolojisi ve konfor odaklı tasarımı ile ön plana çıkıyor.

Audi E7X'in Özellikleri Neler?

Maksimum Güç: 500 kW (670 beygir)

Maksimum Menzil: 751 km (CLTC)

751 km (CLTC) Batarya Kapasitesi: 100 kWh CATL üretimi NMC batarya

Maksimum Tork: 500 Nm

500 Nm Elektrik Mimarisi: 900V

Multimedya Ekranı: 27 inç ultra geniş merkezi ekran

27 inç ultra geniş merkezi ekran Gösterge Paneli: 12,3 inç dijital sürücü ekranı

Uzunluk: 5.049 mm

5.049 mm Genişlik: 1.997 mm

Yükseklik: 1.710 mm

1.710 mm Aks Mesafesi: 3.060 mm

Jantlar: 22 inç alaşım jantlar

22 inç alaşım jantlar Fren Sistemi: Brembo

Bagaj Hacmi: 682 litre

682 litre Ses Sistemi: 26 hoparlörlü Bose premium ses sistemi

Kamera Sayısı: 11 adet çevresel görüş kamerası

11 adet çevresel görüş kamerası Ultrasonik Radarlar: 12 adet yakın mesafe sensörü

Milimetre Dalga Radarları: 3 adet uzun menzilli radar

3 adet uzun menzilli radar LiDAR Sensörü: Etraftaki nesneleri belirlemek için 1 adet LiDAR

Audi E7X, birden fazla güç seçeneği ile birlikte geliyor. Arkadan itişli giriş seviyesi 300 kW (402 beygir) güç üretiyor. Daha güçlü ve çift motorlu sürüm, 500 kW (670 beygir) güce ulaşıyor. En hızlı model, 0'dan 100 km/sa hıza sadece 3,9 saniyede ulaşıyor. Bu sayede oldukça yüksek bir performans sağlıyor.

Batarya tarafında iki seçenek var. Bunlardan ilki 100 kWh, diğeri 109 kWh kapasiteye sahip. En fazla 751 kilometre menzil sunuyor. Daha yüksek güç sunan sürümlerde ise 635 kilometreye kadar düşüyor. Tabii, bunlar CLTC standartlarına göre geçerli. Türkiye ve Avrupa için daha uygun olan WLTP standartlarına göre değerlendirirsek en yüksek menzile sahip sürüm 600 kilometre, daha güçlü sürümlerde ise 508 kilometre civarı menzil elde edilecektir.

Daha hızlı şarj imkânı sunan 900 voltluk sistemle gelen bu aracın uzunluğu 5049 mm, genişliği 1997 mm, yüksekliği 1710 mm. Ön tekerlek ve arka tekerlek arası mesafe ise 3060 mm. 22 inç jantlara sahip olan otomobil, Brembo fren sistemi içeriyor ki bu ısıya dayanıklılık açısından önemli bir avantaj sunuyor. Yüksek hızda fren yaparken güvenlik artısı bulunuyor.

Kötü hava koşullarında bile engelleri tespit etmeyi mümkün kılan LiDAR teknolojisi ile donatılan araba, çevreyi tarayıp nesnelerin konumunu belirliyor. Yeni otomobilde mevcut radar ile mesafe ve hız ölçülürken kameralarla yol işaretleri algılanıyor. Bu üç sistem sayesinde etraftaki nesneler daha kolay ve doğru şekilde tespit edilebiliyor.

Audi E7X'in Nasıl Bir Tasarımı Bulunuyor?

Audi E7X, dış tarafta modern bir görünüme sahip olması ile dikkat çekiyor. Geniş arka çamurluklar ve kısa çıkıntılarla araca güçlü bir duruş sağlanıyor. Ön tarafta 1446 LED'den oluşan özel gündüz farları mevcut. İç tarafta oldukça sade bir yaklaşım tercih edilmiş durumda. Fiziksel düğmelerin yerini neredeyse tamamen büyük ekranların aldığı otomobilde özellikle yazılım tarafına odaklanılıyor.

Audi E7X'in Fiyatı Ne Kadar?

Audi E7X'in başlangıç fiyatı 289 bin 800 yuan (1 milyon 967 bin 935 TL) olarak belirlendi. En pahalı sürüm ise 379 bin 800 yuana (2 milyon 579 bin 94 TL) satılacak. Aracın Türkiye'de satışa sunulması durumunda vergilerle birlikte başlangıç fiyatı 5 milyon TL civarında olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklamada bulunulmadığını, fiyatın değişebileceğini not düşelim.

Audi E7X Türkiye'ye Gelecek mi?

Audi E7X'in yakın zamanda doğrudan Türkiye'de satışa sunulması pek olası görünmüyor. Bunun sebebi, Audi ile SAIC tarafından Çin pazarına özel olarak ortaklık kurması ve bunun küresel çapta da geçerli bir anlaşma olmaması. Elbette ki planlarda değişiklik olabilir. Bu durumda araç Türkiye'deki kullanıcılarla da buluşturulabilir.

Editörün Yorumu

Audi E7X'in çok geniş bir kullanıcı kitlesinin talep göstereceği bir otomobil olduğu kanaatindeyim. Araç oldukça yüksek performans sunacak şekilde tasarlanmış durumda. Performansta avantaj sunarken konfordan ödün vermiyor. Özellikle arka yolculara oldukça rahat bir yolculuk deneyimi sağlayacak bir iç tasarımı mevcut. Küresel pazara açılması durumunda epey ses getireceğini düşünüyorum ama araçta aşina olduğumuz o dört halka yerine "AUDI" yazısının yer alması zaten markanın hedef pazarını net şekilde ortaya koyuyor.