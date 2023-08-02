Gamescom 2023 Fuarı Ağustosta Başlıyor! 

Bu yıl, 60 farklı ülkeden katılımcının ürünlerini sergileyecek olan Gamescom, şimdiye kadar yapılmış en büyük Gamescom fuarı olacak. Fuarda Xbox standına özel olarak inşa edilmiş 300 kişilik bir tiyatro yer alacak. 2022'ye kıyasla 10.000 metrekare artan ve toplam 230.000 metrekareye ulaşan fuarda oyunlar sergilenecek.

Gamescom, her sene olduğu gibi bu sene de hem yüz yüze hem de canlı yayınlanan etkinlikler aracılığıyla yaklaşan oyunların demolarını ve ön izlemelerini sergileyecek. 2023 yılının fuarı 23-27 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Fuar, 23 Ağustos gününde yalnızca ticari ziyaretçiler ve medya için açık olacak. 24 Ağustos'tan itibaren ise tüm halka açılacak.

Bu Seneki Fuarda Bizleri Neler Bekliyor?

Gamescom 2023, Almanya'nın Köln şehrinde bulunan uluslararası ticaret fuarı ve sergi merkezi olan Koelnmesse'de gerçekleşecek.

Gamescom fuarında bu yıl en büyük stantlardan birini sunacak olan Xbox'ın hangi oyunları sergileyeceği çok merak ediliyordu. Xbox'ın standı 30 yeni oyun ve 150 oyun istasyonundan oluşacak. Markanın standında Forza Motorsport, GSC Game World tarafından geliştirilen STALKER 2: Heart of Chornobyl ve Towerborne gibi oyunlar yer alacak.

Fuarda, Xbox dışında da birçok ünlü şirket ve önemli oyun geliştiricileri yer alacak. Bunlardan bazıları Bandai Namco, Ubisoft, Devolver Digital, Nexon, SEGA, Amazon Games gibi isimler olacak.

Bildiğiniz üzere, fuara katılamayan kişiler için her sene canlı yayın yapılıyor. 2023 açılış gecesi canlı yayını 22 Ağustos akşamında yayına başlayacak. Canlı yayının bilet fiyatı ise 29,00 Euro olacak.

2023 Gamescom fuarından beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.