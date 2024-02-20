Gaming in Turkey 2023 Oyun Sektörü Raporu Yayınlandı!

Her sene Gaming in Turkey tarafından hazırlanan 2023 Türkiye Oyun Sektörü Raporu dün yayınlanadı. Gönüllülük esasına göre hazırlanan raporda sektöre dair tüm detaylar yer alıyor.

Yayınlanan raporda bu sene tecrübelerini ve sektöre dair yorumlarını paylaşan uzmanlar yer alıyor. Gaming in Turkey tarafından hazırlanan raporda Tamindir ve Turuncu Levye'nin kurucusu Caner Bayraktar'ın da değerli yorumları yer alıyor.

Türkiye Oyun Sektörü Raporu'nda Neler Var?

Raporda ağırlıklı olarak oyun sektörüne dair detaylar ve araştırmalar yer alırken aynı zamanda Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformları ve takip edilen hesapları da yer alıyor.

Twitch gibi oyuncuların ağırlıkta olduğu platformlarda da en çok izlenen yayıncılar açıklandı. Takipçi sayıları, yayın süreleri gibi pek çok detay da listede yer alıyor. Gaming in Turkey'in hazırladığı raporda Türkiye'de en çok indirilen uygulamalar ve en çok harcama yapılan mobil uygulamalar da yer alıyor.

Her yıl özenle ve heyecanla hazırladığımız raporumuzun en yenisi 2023 Türkiye Oyun Sektörü Raporu’muz şimdi yayında!🎉

Gönüllülük esasıyla hazırladığımız, bizim ve sektör için bir gelenek haline gelen raporumuzun 8. yılında yine dopdolu içeriklerle karşınızda olmanın mutluluğunu… pic.twitter.com/qO2sAeUshW — Gaming in Turkey | MENA | EU (@gaminginturkey) February 19, 2024

Sektördeki önemli isimlerin yorumlarının yer aldığı kısımda kurucumuz Caner Bayraktar da bulunuyor. Caner Bayraktar'ın sektöre dair yorumları şu şekilde:

"Oyun sektöründe medya rolünde olarak yeni gelişmeleri yakından takip etmekteyiz ve yıllardır TuruncuLevye.com ve Tamindir.com bünyesinde oyun dünyası haberlerini ve incelemelerini, oyuncu kitlemiz ile paylaşıyoruz. 2023'ün oyun sektörü açısından en önemli adımları AI ve AR/VR gelişmeleri diyebiliriz.

Mobil oyunculuk, yine domine ederken Türkiye’de PC ve konsola olan ilgi de yeniden artmaya başladı. Mobilde hyper casual sektöründe bir düşüş gözlemlendi ve bu sektördeki birçok geliştirici hybrid ve casual oyunlara yöneldi. Steam ve EA’nın TL'yi desteklemeyi bırakışı da tüketicileri etkiledi. Bazı Türk oyun şirketleri yurt dışında büyük oyun etkinliklerine katıldı, GIST'e yayıncı katılımları yüksekti.

Türk yayıncılarından blockchain ve Web3 alanında gelişmeler yapanlar oldu. Dünya çapında AI generated 3D modeller gelişti, NPCler daha gerçekçi oldu, hyper realistic oyun landscapeleri oluştu. Google, GeForce, Microsoft gibi şirketlerin öncülüğüyle cloud gaming yükselişe geçti. Karakterlerle iletişim için AI chatbot eklentilerini oyunlarına entegre eden Türk yapımı oyunlar oldu.

Meta Quest3 uygun fiyatla, tatmin edici yeniliklerle çıktı, ilgi gördü. 2024’te AI Gaming üzerine teknoloji ve servisler sunan birçok yeni şirket göreceğiz. Oyun üretimindeki gerekli assetler için Generative AI modelleri olacak, micro oyun stüdyolarından AI destekli birçok oyun ortaya çıkacak. Yeni gözlük teknolojileriyle AR/VR oyun ve oyuncu sayısının ve mobilde Hybrid ile Casual oyun oranının artacağını ön görüyorum."