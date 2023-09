Gaming Istanbul (GiST) İçin Geri Sayım Başladı!

Dünyanın en büyük 8 uluslararası oyun ve e-spor etkinliğinden birisi olan ve bu yıl 7. kez düzenlenecek olan Gaming İstanbul (GiST), 22 – 24 Eylül 2023 tarihleri arasında Yenikapı’daki Prof. Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde oyunseverlerle buluşuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri Medya A.Ş ile OGEM’in ana sponsorluğunda kapılarını açacak olan Gaming İstanbul’da oyun turnuvaları, cosplay yarışmaları, e-spor etkinlikleri, oyun firmalarının stantları, yeni oyun lansmanları ve daha birçok etkinlik gerçekleştirilecek.

15 Bin Ziyaretçiye PC Game Pass Verilecek

Bu yıl Gaming Istanbul oyunseverler için oyunlara pek çok açıdna erişme açısından da büyük önem taşıyor. Ziyaretçileri birçok sürprizin beklediği Gaming İstanbul’da Xbox ile yapılan iş birliği neticesinde 15 bin ziyaretçiye PC Game Pass verilecek ve Cyberpunk 2077 Phantom Liberty gibi birçok yeni oyun deneyimlenebilecek.

Bunların yanı sıra ülkemizin değerli oyun stüdyolarının hazırladığı Compass of the Destiny: İstanbul, Cardboard Town, Land of the Vikings, Diriliş Ertuğrul, Mayhem Brawler II: Best of Both Worlds, Castle of Alchemists, Book Warrior ve Pile Up gibi yeni oyunlar da Gaming İstanbul’da oyunseverlerle buluşacak. Upgrade Entertainment'ın adı henüz açıklamayan PC-Konsol oyununun da ilk lansmanı GIST'de yapılacak ve ziyaretçilerin deneyimine sunulacak.

Yeni oyunların tanıtıldığı, birbirinden eğlenceli cihazların oyun severlerin beğenisine sunulduğu ve aynı zamanda ödüllü turnuvaların yapıldığı Gaming İstanbul ve B2B etkinliği Indieway ile ilgili tüm bilgilere ve etkinliğin biletlerine www.gamingistanbul.com ve www.biletino.com adreslerinden ulaşabilirsiniz.