Çinli Dev Batarya Üreticisi Ganfeng Türkiye'ye 500 Milyon Dolar Yatırım Yapacak: Yeni Fabrika İçin Çalışmalar Başladı!

Elektrikli araç endüstrisinde faaliyet gösteren Çinli dev firmaların ülkemize yaptığı yatırımlara bir yenisi daha eklendi. 26 milyar dolarlık değere sahip batarya üreticisi Ganfeng, Yiğit Akü ile işbirliğine giderek Türkiye'ye 500 milyon dolar yatırım yapacağını duyurdu. Detaylar haberde.

Ganfeng, Yeni Dev Üretim Tesisini Türkiye'de Kuracak!

Çinli firma ve Yiğit akü arasında yapılan anlaşma kısa bir süre önce iki şirket tarafında da duyuruldu. Çinli firmanın açıklamasında Türkiye'de üretim hacmi oldukça geniş bir fabrika kurulacağı ve üretim tesisinde yıllık 5GWh lityum pil üretileceği belirtildi. Konuyla ilgili olarak KAP duyurusunda bulunan Yiğit Akü, anlaşmanın amacının Türkiye'nin Avrupa pazarına ihracat kapasitesini artırmak olduğunu ifade etti.

Yiğit Akü'nün konu hakkında KAP'a yaptığı açıklamada, anlaşma kapsamında inşa edilecek yeni üretim tesisinin maliyetleri hakkında da bilgi verildi. Duyuru metninde, "Yapılmış olan fizibilite çalışması sonucunda, üretim tesisinin Ar-Ge merkezi, teknik eğitim merkezi, giriş kontrol ve malzeme test merkezi, pil test merkezi, depolar ve ofis binalarından oluşması ve 132.200 metrekare kapalı alandan oluşması, toplam ekipman yatırımının yaklaşık 202.140.000 ABD doları olması, personel sayısının yaklaşık 400 olması öngörülmüştür."

Şirketin KAP'a yaptığı duyuru ise şu şekilde:

Yiğit Akü A.Ş. ve Ganfeng LiEnergy arasında karşılıklı yarar ilkesi ve uzun vadeli geliştirme stratejisi doğrultusunda sürdürülen müzakerelerin ardından, lityum iyon pil hücresi, pil modülleri, pil paketleri, enerji depolama sistemleri, pil yönetim sistemleri, enerji yönetim sistemleri, lityum iyon pillerin geri dönüşümleri konuları başta olmak üzere şirketlerin sahip olduğu küresel pazar alanlarını ve paylarını genişletmek, uluslararası ticareti ortaklaşa teşvik etmek ve uluslararası pazardaki etkiyi artırmak amacıyla aşağıdaki detayları yer alan konularda Stratejik İşbirliği Çerçeve Anlaşması imzalanmıştır.

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