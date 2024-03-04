Garfield Filminden Yeni Fragman Geldi: Ne Zaman Vizyona Giriyor?

Animasyon dünyasının sevilen karakterlerinden Garfield, yeni bir filmle beyaz perdede izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Chris Pratt'in seslendirdiği Garfield, pazartesilere olan nefreti ve lazanya düşkünlüğü ile tanınıyor.

Geçtiğimiz senenin sonlarına doğru ilk fragmanı yayınlanan filmden yeni bir fragman paylaşıldı. Mark Dindal’ın yönetmenliğini yaptığı film, 24 Mayıs 2024’te vizyona girecek.

Garfield Filmin Konusu

Kedisiyle tekrar bir araya gelmenin heyecanını yaşayan Vic, Garfield ve Odie'yi, kendi hayatındaki riskli bir soygunun içine çekmek zorunda kalır. Bu olaylar zinciri, Garfield ve Odie'yi macera dolu bir yolculuğa sürüklerken, izleyicileri de bu eğlenceli serüvenin bir parçası yapacak.

Garfield Filminin Fragmanı