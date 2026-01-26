Ekransız Akıllı Bileklik Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

Garmin'in üzerinde çalıştığı yeni giyilebilir cihaz ile ilgili çok önemli bir gelişme meydana geldi. Bir Reddit kullanıcısı tarafından şirketin Kanada web sitesinde kısa süreliğine görülüp daha sonra kaldırılan bu cihaz, Ciqra olarak adlandırılıyor. Bu akıllı bilekliğin ekransız bir tasarıma sahip olacağı ileri sürüldü.

Garmin Ciqra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Garmin, Whoop'a alternatif bir akıllı bileklik üzerinde çalışıyor. Bu da cihazın ekranının olmayacağına işaret ediyor. Tasarımının genel olarak sade tutulduğu belirtilen bu cihazın tamamen sağlık üzerine odaklanan bir bileklik olarak kullanıcılarla buluşturulacağı söyleniyor. Sızdırılan detaylara göre bu cihaz, her bilek yapısına uyumlu olması adına iki boyutta gelecek.

Akıllı bilekliğin boyut seçeneklerinden ilki, S/M olacak. Daha zarif bir görünüm tercih eden veya ince bileğe sahip olanlara yönelik sunulacak bu seçenek, 120 mm gibi oldukça dar bir bilek çevresinden başlayarak geniş bir aralıkla kullanıcıların karşısına çıkacak. Böylece kullanıcılar kendi bileğine en uygun boyutu seçip uyku sırasında kayma ve benzeri durumların önüne geçebilecek.

Daha kalın bir bileğe sahip olanlar için de L/XL versiyonu bulunacak. 145 mm ile 240 mm arasındaki bilek ölçülerine sahip kişiler tarafından tercih edilebilecek olan bu versiyon, özellikle yoğun antrenmanlarda ihtiyaç duyulabilen esnekliği elde etmeye de yardımcı olacak gibi görünüyor.

Cihazın sürekli olarak sağlık verilerini takip edeceği söylentiler arasında yer alıyor. Ekranın olmaması ise cihazın hem hafif bir yapıya sahip olmasını hem de çok daha uzun bir pil ömrü elde edilmesini sağlayacak. Özellikle de günlük hayatta ya da uyurken kullanılabilecek.

Garmin Ciqra Ne Zaman Tanıtılacak?

Garmin Ciqra'nın ürün sayfasında yer alan bilgilere göre yeni akıllı bilekliğin teslimatına Mayıs 2026'nın sonuna ya da Haziran 2026'ya kadar başlanmayacak. Cihazın Kanada sürümünde görüntülenmesi ise akıllı bilekliğin resmî tanıtımının bu tarihlerden çok daha önce yapılacağını ortaya koyuyor.