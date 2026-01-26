Bu Akıllı Saat, Yeni Spor Koçunuz Olacak! İddialı Özellikleri Var

HMD'nin bütçe dostu bir fiyat etiketi ile pazarda yerini alması beklenen yeni akıllı saati tanıtıldı. Watch P1 olarak adlandırılan bu cihaz, pil ömrü açısından bir haftayı çıkarmanızı sağlamasa da spor tarafında fazlasıyla takdir toplayacak özelliklerle birlikte geliyor.

HMD Watch P1 Özellikleri

Ekran Çözünürlüğü: 284 x 240 piksel

284 x 240 piksel Maksimum Parlaklık: 550 nit

550 nit Ekran Büyüklüğü: 1,83 inç

1,83 inç Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Spor Özellikleri: 700 spor modu desteği

700 spor modu desteği Pil Ömrü: Tek şarjla 4 güne kadar kullanım

HMD Watch X1 ile birlikte tanıtılan Watch P1, 1,83 inç ekran büyüklüğüne sahip. Dikdörtgen şeklinde bir LCD ekranla beraber gelen akıllı saat, 284 x 240 piksel çözünürlük ve 550 nit maksimum parlaklık sunuyor. Watch X1'te ise 600 nit maksimum parlaklık, 466 x 466 piksel çözünürlük ve 1,43 inç AMOLED ekran tercih edildiğini belirtelim.

Yeni akıllı saat, IP67 sertifikasına sahip. Bu, belirli bir dereceye kadar toz ve suya karşı dayanıklılığa sahip olduğu anlamına geliyor ancak yüzme için yeterli olmadığını vurgulamakta fayda var. Cihaz, 4 güne kadar pil ömrü sunuyor. Watch X1 modelinden bir gün daha düşük olduğunu söylemek mümkün.

Cihaz, Watch X1 ile önemli özellikler paylaşıyor. Bunların başında ise 700 spor modunu desteklemesi geliyor. Güne zinde başlamak için sporu vazgeçilmez unsurlardan biri hâline getiren kişiler, söz konusu modları kullanarak hedeflerine oldukça kısa bir süre içinde ulaşabiliyor.

Watch P1, GPS ya da NFC'yi desteklemiyor. Bu da dış mekânlarda gerçekleştirilen aktivitelerin bağımsız olarak takip edilemediği ve temassız ödemeler gerçekleştirmenin mümkün olmadığı anlamına geliyor. Dolayısıyla çoğu özellik için akıllı telefona ihtiyaç duyulacak. Siyah ve gümüş renk seçenekleri ile sunulacağı belirtilen cihazın fiyat etiketiyse şimdilik belirsizliğini korunuyor.