Havacılıkta Tarihi An: Otopilot, Basıncı Düşen Uçağı Tek Başına İndirdi

Havacılık tarihinde bir ilk yaşandı. Garmin isimli bir şirketin geliştirdiği otopilot sistemi, kabin basıncı düşen bir uçakta kontrolü ele alarak piste inmesini sağladı. Bu, yapay zeka destekli bir otopilot sistemi tarafından gerçekleştirilen ilk iniş olarak tarihe geçti.

Garmin'in Otopilot Sistemi Basıncı Düşen Uçağı Tek Başına İndirdi

Olay 20 Aralık Cumartesi günü Colorado'da yaşandı. Beechcraft Super King Air tipi çift motorlu bir uçak, havadayken birden kabin basıncını kaybetti. Sadece iki pilotun bulunduğu uçak hızla irtifa kaybederken Garmin'in Emergency Autoland sistemi devreye girdi.

Söz konusu sistem aslında tam da bunun için gibi acil durumlar için tasarlandı. Pilotların kontrolü kaybettiği durumlarda devreye giren sistem, uçağın kontrolünü tamamen devralıyor ve en uygun havalimanına giden en iyi rotayı çizerek uçağı piste otomatik olarak indirebiliyor.

Bildiğiniz üzere kabin basıncı düştüğünde oksijen miktarı azaldığı için uçaktaki yolcularda oksijen yetmezliği ve buna bağlı olan bilinç kaybı gibi problemler yaşanabilir. Buna karşılık olarak da oksijen maskesi iner. Beechcraft'ta da bu yaşandı ve pilotlar bilinç kaybı yaşamadı.

Ancak kısa bir değerlendirmeden sonra Garmin'in acil durum otopilot sisteminin sorunsuz çalıştığına ikna oldular ve Autoland'in aktif kalmasına izin verme kararı aldılar. Ki bu tarz bir senaryoda muhtemelen alınabilecek en doğru karar da buydu.

Olayın yaşandığı yerin yakınlarındaki Rocky Mountain Metropolitan Havalimanı'nı hedef olarak seçen otopilot, hava trafik kontrolüne de acil durum inişi için mesaj gönderdikten sonra boşaltılan piste iniş yaptı. Uçak ve içerisindeki iki pilot sağ olayı sağ salim atlatmayı başardı.

Bu da bir otopilot sisteminin bir uçağı indirmeyi başardığı ilk acil durum olarak kayıtlara geçti. Bildiğiniz üzere uçaklardaki otopilot sistemleri yeni değil. Ancak son birkaç yıla kadar kullanılan sistem, uçağı belli bir rotada, hızda ve irtifada tutma üzerine kurulu.

Kalkış ve iniş gibi karmaşık manevraların kesinlikle bir insan tarafından yapılması gerekmekte. Ancak yapay zeka her alan gibi bu alana da el attı ve birkaç yıl içerisinde otonom sistemleri uçaklarda çok daha fazla göreceğiz gibi duuryor.