Oyuncular Üzgün: Ekran Kartları için Dev Zam Kapıda! Tarih Netleşti

Son dönemlerde yapay zekâ teknolojilerinin hızla yaygınlaşması, bellek tarafındaki krizi daha da derinleştirerek maliyetleri oldukça artırdı. Bu durum doğal olarak tüketicilere zam olarak yansımaya başladı ve bunun etkisi giderek güçleniyor. Bellek fiyatları sürekli yükselirken, bu artışın ekran kartı fiyatlarına yansıması da artık daha net hissediliyor.

Ancak görünen o ki tablo bu şeklde kalmayacak. Sektör kaynaklarına göre önümüzdeki yıl ekran kartları çok daha yüksek oranlarda zamlarla karşı karşıya kalacak. İşte ayrıntılar...

Ekran Kartı Fiyatları 2026'da Artmaya Devam Edecek

Ekran kartı pazarının önde gelen üreticileri AMD ve Nvidia’nın fiyat etiketlerini ciddi şekilde artıracağına yönelik iddialar zaten uzun süredir gündemdeydi. Ancak bugüne kadar bu artışlar için net bir tarih paylaşılmamıştı. İddialara göre zam süreci 2026’nın başı itibarıyla başlayacak.

İlk adımı AMD tarafı atacak. Buna göre ABD'li şirket, ocak ayında fiyat artışına gidecek. Nvidia’nın ise çok geç kalmadan şubat ayında AMD'yi takip edeceği belirtiliyor. Paylaşılan bilgilere göre AMD’nin RX 9000 serisi, Nvidia’nın ise RTX 50 serisi ekran kartları zamdan etkilenecek. Tabii diğer modeller de yerinde kalmayacak.

Üstelik iki üreticinin de tek seferlik bir zamla yetinmeyeceği ifade ediliyor. Öyle ki 2026 yılı boyunca birden fazla kez fiyat güncellemesine gideceği konuşuluyor. Öte yandan zam oranına ilişkin kesin bir rakam da mevcut değil. Fakat beklentiler, en az yüzde 10 seviyesinde.

Sadece Ekran Kartları Zamlanmayacak

Bildiğiniz üzere bellek kullanan tek elektronik ürün ekran kartı değil. Bilgisayarlardan akıllı telefonlara, ev aletlerinden ağ ekipmanlarına kadar pek çok elektronik üründe bellek yer alıyor. Bu nedenle bellek fiyatlarındaki artış yalnızca ekran kartlarıyla sınırlı kalmayacak. Başta bilgisayarlar olmak üzere geniş bir ürün yelpazesinde ne yazık ki fiyat artışlarının kapıda olduğunu söyleyebiliriz. Bunu "telefon fiyatlarında deprem: Son 26 yılın en büyük zammı geliyor" içeriğimizde de anlattık.

