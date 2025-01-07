Garmin, Motorsiklet Sürücülerinin Hayatını Kurtaracak Radar Eklentisini CES'te Tanıttı

CES 2025'teki birbirinden ilginç ürünlere bir yenisi daha eklendi. Pek çoğumuzum akıllı saat ve macera tutkunlarına özel ürettiği GPS teknolojilerle tamıdığı Garmin, motorsiklet tutkunlarının adeta hayatını kurtaracak radar teknolojisini tanıttı. Garmin zūmo R1 isimli bu radar, bir yandan sürücülerin farkındalığını artırırken diğer yandan da trafikteki "kör nokta" sorununu ortadan kaldırıyor.

Garmin, Motosikletler İçin Geliştirilen zūmo R1 isimli Radar Teknolojisini Tanıttı

Garmin’in bisikletlerde kullandığı Varia radar teknolojisinden esinlenen zūmo R1, motosikletlerin arka plakasının üstüne veya altına monte ediliyor. Radar sistemi, motosiklete doğrudan bağlanarak çalışıyor ve böylelikle "şarj" gibi sorunlara neden olmuyor.

Sürücüler, isteğe bağlı olarak gidona monte edilen LED ışıkları da kullanarak trafikteki araçların yaklaştığını fark edebiliyor. Sistem, arkadan hızla yaklaşan bir aracı algıladığında gidondaki LED ışıklar kırmızı renkte yanıyor. Araç, motosikletin sağından veya solundan geçerken, ilgili tarafta sarı ışık yanarak sürücüyü yön konusunda bilgilendiriyor.

Bu özellik, özellikle kör noktalarda güvenliği artırmayı amaçlıyor. Ek olarak, uyumlu bir kask içi kulaklık veya Garmin’in zūmo XT2 uydu navigasyon sistemi ile entegre edildiğinde sesli uyarılar da sağlanıyor. zūmo R1 Radar akıllı telefon uygulaması üzerinden takip imkanı sunuyor.

Suya ve toza dayanıklı olan Garmin zūmo R1, 60 metre mesafedeki araçları algılayabiliyor. Ayrıca sadece sürücü için değil, normalde sarı, bir araç yaklaştıkça kırmızıya dönen ışıkları sayesinde trafikteki diğer araçları da uyarıyor.

Garmin zūmo R1 radar sistemi şu anda 519 sterlin, 599 dolar veya 1.099 Avustralya doları fiyatla satışa sunulmuş durumda. İlk teslimatların beş ila sekiz hafta içinde yapılması planlanıyor. Türkiye'de satışa çıkıp çıkmayacağı ise şu an belirsiz.