Bu Plaj Şemsiyesi Aynı Zamanda Güneş Panelleriyle Telefonunuzu Şarj Ediyor

Teknolojinin kalbinin attığı CES 2025, birbirinden ilginç ürünlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Örneğin size telefon bataryanızı saniyeler içerisinde değiştiren Swippitt'ten bahsetmiştik. Şimdi ise Anker, şarj sorununa daha çevreci çözümler sunmak isteyenler için SOLIX Solar isimli güneş panelli şemsiyesini tanıttı.

Anker, SOLIX Solar İsimli Güneş Panelli Plaj Şemsiyesini Tanıttı

Eğer siz de yazları deniz kenarında kamp yaparak geçirmeyi seviyorsanız, Anker SOLIX Solar isimli şemsiye tam da size göre. Bu yenilikçi plaj şemsiyesi bir yandan sizi tüm benzer ürünler gibi güneşin zararlı etkilerinden korurken, diğer yandan da telefonlarınızı ve diğer elektronik eşyalarınızı şarj edebiliyor.

Yaz aylarında sahil kenarında vakit geçirmeyi sevenler için vazgeçilmez bir aksesuar olmaya aday SOLIX Solar, 215 cm yüksekliğe ve 190 cm genişliğe sahip. Standart bir şemsiye ile aynı boyutlarda olmasına rağmen üzerindeki USB-C ve XT-60 portları sayesinde 100W güç çıkışı verebiliyor.

Bu sadece telefon, tablet ve bilgisayar şarj etmeye değil, Anker'in taşınabilir buzdolabı gibi yenilikçi ürünlerini kamp gibi alanlarda güneş enerjisi ile kullanmanıza imkan tanıyor. SOLIX Solar, güneş ışığını daha verimli kullanabilmek için “Perovskite” adı verilen güneş hücreleriyle donatılmış.

Bu teknoloji sayesinde güneşli havalarda enerji üretimi %30 artarken, düşük ışık koşullarında bile verimliliği iki katına çıkıyor. Böylelikle havanın biraz bile aydınlık olduğu anlarda bile elektrik üretebiliyorsunuz. Hava koşullarına karşı dayanıklı yapısıyla öne çıkan ürün, IP67 suya dayanıklılık sertifikasına sahip.

Anker’in C300 DC, C800 Plus ve C1000 gibi taşınabilir güç istasyonlarıyla uyumlu olan SOLIX Solar, uzun süreli doğa gezilerinde enerji ihtiyacını karşılayacak pratik bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ayrıca geleneksel güneş panellerine kıyasla daha hafif, taşınabilir ve kullanışlı olmasına ek olarak iki işlevi birden görmesi ürünü öne çıkaran en büyük avantajlardan biri.

SOLIX Solar’ın fiyatı ve kesin çıkış tarihi henüz açıklanmasa da Anker, ürünün yaz aylarında satışa sunulacağını duyurdu.