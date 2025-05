Gassal 2. Sezon Yayın Tarihi Açıklandı! Fragman da Yayınlandı

Sinema

The Last Of Us'ın 3. Sezon Konusu Açıklandı! İzleyicileri Şaşırtacak

Catherine O'Hara, The Last of Us'ın 3. sezon konusu hakkında açıklama yaptı. Peki, The Last of Us'ın yeni sezonu ne anlatacak? İşte detaylar!