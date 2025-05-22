Gassal 2. Sezon Yayın Tarihi Açıklandı! Fragman da Yayınlandı

Yeni fragman ile birlikte Gassal 2. sezon ne zaman çıkacak sorusu yanıtlandı. İşte Gassal yeni sezon tarihi, oyuncuları, konusu ve dahası!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Gassal 2. sezon ne zaman sorusunun yanıtı, popüler Tabii dizisinin ilk sezonunu izleyen kişiler tarafından merak ediliyordu. Yayınlanan yeni fragman ile birlikte Gassal'ın yeni sezon yayın tarihi belli oldu.

Gassal 2. Sezon Yayın Tarihi

Gassal 2. sezon bölümleri 24 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanacak. Yeni sezonun önceki sezon gibi toplamda 10 bölümden oluşması bekleniyor.

Gassal 2. Sezon Fragmanı

Gassal Oyuncuları ve Karakterleri

  • Ahmet Kural (Baki)
  • Erdal Cindoruk (Aziz)
  • Sibel Aytan (Elif)
  • Muharrem Türkseven (Ahmet)
  • Ezgi Özyürekoğlu (Neslihan)
  • Serkan Ercan (Nazım)
  • Ferhan Vural (Nadir)
  • Teoman Aki (Erdem)

Gassal Konusu

Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği dizi, "Ölünce beni kim yıkayacak" sorusunun yanıtını arayan Baki isimli gassalın hikâyesini konu alıyor. İzleyicileri düşünmeye ve hayatın kıymetini anlamaya davet eden dizi, mizahi ögeler de içeriyor.

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