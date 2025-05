The Last Of Us'ın 3. Sezon Konusu Açıklandı! İzleyicileri Şaşırtacak

Aynı adlı oyundan uyarlanan The Last of Us dizisinin 2. sezon finali merakla beklenirken heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Catherine O'Hara, The Last of Us'ın 3. sezon konusu hakkında bir açıklama yaptı. Bununla beraber yeni sezonun hikâyesi belli oldu.

The Last of Us 3. Sezon Konusu Nasıl Olacak?

The Last of Us'ta Gail Lynden isimli karakteri canlandıran Catherine O'Hara, üçüncü sezona dair önemli bilgiler paylaştı. O'Hara'ya göre yeni sezon, Abby karakterine odaklanacak. Dolayısıyla dizinin merkezinde Ellie'nin yanı sıra Abby de olacak.

Bu da Abby karakterinin yeni sezonda daha fazla sahnede yer alacağı anlamına geliyor. Olayları hem Ellie'nin hem de Abby'nin gözünden görebiliriz. O'Hara ayrıca Gail karakterinin üçüncü sezonda olmayacağını açıkladı.

The Last of Us Dizisi Oyuncuları ve Karakterleri

Pedro Pascal (Joel Miller)

Bella Ramsey (Ellie Williams)

Gabriel Luna (Tommy Miller)

Isabela Merced (Dina)

Young Mazino (Jesse)

Kaitlyn Dever (Abby Anderson)

Rutina Wesley (Maria Miller)

Merle Dandridge (Marlene)

Anna Torv (Theresa Servopoulos)

Atmosferi çok başarılı bir şekilde yansıtmayı başaran The Last of Us'ın oyuncuları arasında Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Merle Dandridge ve Anna Torv dahil pek çok isim bulunuyor.

The Last of Us Dizisi Nasıl ve Nereden İzlenir?

The Last of Us dizisinin tüm bölümleri Max (eski adıyla HBO Max) üzerinden yayınlanıyor. Belirli bir ücret karşılığında Max üyeliği alarak kütüphanedeki içeriklere erişebilirsiniz.