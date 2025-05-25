Merakla Beklenen Gassal Dizisinin 2. Sezonu Yayınlandı!

Tabii platformunun ilgiyle takip edilen yapımlarından Gassal, uzun bir bekleyişin ardından ikinci sezonuyla 24 Mayıs 2025’te izleyici karşısına çıktı. Başrolünde Ahmet Kural’ın yer aldığı dizi, ilk sezonuyla ciddi bir hayran kitlesi edinmiş ve dramatik yapısıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Gassal Yeni Oyuncular, Yeni Müzikler ve Yeni Bir Temayla Geri Dönüyor

Yeni sezonda diziye iki dikkat çeken isim daha dahil oldu. İlk sezonda, otuzlu yaşlarındaki gassal Baki’nin geçmişiyle yüzleştiği ve kendi iç dünyasında çıktığı zorlu yolculuğa tanık olmuştuk. Devam sezonunda ise Baki’nin hikâyesi daha derin, daha katmanlı bir anlatımla izleyiciyle buluşuyor.

Bu kez anlatım dili biraz daha umut dolu ve aydınlık bir tonda ilerliyor. Kadroya yeni katılan Hande Soral, kadın bir gassal karakteriyle öyküye farklı bir boyut kazandırıyor ve dizinin dramatik yapısını zenginleştiriyor. Ayrıca müzik tarafında da önemli bir değişim söz konusu. İlk sezonun müziklerini seslendiren Şahin Kendirci’nin yerini bu sezon, kendine has yorumuyla tanınan Bayhan alıyor.



Peki siz Gassal dizisinin yeni sezonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...