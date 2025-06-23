Gassal Dizisi Televizyonda Yayınlanacak! Tarih Verildi [Video]

Dijital yayın platformu Tabii'nin en popüler dizilerinden biri olan Gassal dizisini izlemek isteyen kişiler için önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda dizi TRT 1 kanalından yayınlanmaya başlayacak. Paylaşılan yeni fragman ile birlikte tarih belli oldu.

Gassal TRT 1'de Ne Zaman Yayınlanacak?

Gassal dizisi hafta içi her gün saat 20.00'de TRT 1 kanalında izleyiciler ile buluşacak. İlk bölüm bugün (23 Haziran 2025) tarihinde yayınlanacak. Dizinin TRT 1'deki yayın tarihi şu şekilde:

Gassal 1. bölüm tarihi: 23 Haziran 2025

23 Haziran 2025 Gassal 2. bölüm tarihi: 24 Haziran 2025

24 Haziran 2025 Gassal 3. bölüm tarihi: 25 Haziran 2025

25 Haziran 2025 Gassal 4. bölüm tarihi: 26 Haziran 2025

26 Haziran 2025 Gassal 5. bölüm tarihi: 27 Haziran 2025

27 Haziran 2025 Gassal 6. bölüm tarihi: 30 Haziran 2025

30 Haziran 2025 Gassal 7. bölüm tarihi: 1 Temmuz 2025

1 Temmuz 2025 Gassal 8. bölüm tarihi: 2 Temmuz 2025

2 Temmuz 2025 Gassal 9. bölüm tarihi: 3 Temmuz 2025

3 Temmuz 2025 Gassal 10. bölüm tarihi: 4 Temmuz 2025

Gassal TRT 1 Fragmanı

Gassal 3. Sezon Çıkacak mı?

Gassal dizisinin üçüncü sezonunun geleceğini söyleyen Sümeyye Karaarslan, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada hazırlık aşamasında olduklarını belirtmişti. Karaarslan tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada şu şekilde:

"3. sezonumuz da gelecek, hazırlık aşamasındayız. Yakın zamanda çekime geçeceğiz."

Gassal Oyuncuları ve Karakterleri

Ahmet Kural (Baki)

(Baki) Erdal Cindoruk (Aziz)

(Aziz) Sibel Aytan (Elif)

(Elif) Muharrem Türkseven (Ahmet)

(Ahmet) Ezgi Özyürekoğlu (Neslihan)

(Neslihan) Serkan Ercan (Nazım)

(Nazım) Ferhan Vural (Nadir)

(Nadir) Teoman Aki (Erdem)

Gassal oyuncuları arasında Ahmet Kural, Erdal Cindoruk, Sibel Aytan, Muherrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu ve daha pek çok isim yer alıyor. Dizide Ahmet Kural "Baki" karakterini, Erdal Cindoruk ise "Aziz" karakterini canlandırıyor.

Gassal Konusu

Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği dizi, "Ölünce beni kim yıkayacak" sorusunun yanıtını arayan Baki isimli gassalın hikâyesini konu alıyor. İzleyicileri düşünmeye ve hayatın kıymetini anlamaya davet eden dizi, mizahi ögeler de içeriyor.