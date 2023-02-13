Gaziantep'in Nurdağı İlçesi Hakkında Karar Çıktı: İlçe Tamamen Yeniden İnşa Edilecek!

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli olmak üzere meydana gelen iki büyük deprem 10'dan fazla şehrimizde büyük yıkıma yol açtı. Vatandaşlar var gücüyle seferberlik ilan ederken, arama kurtarma çalışmaları da bölgede hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Bugün ise Gaziantep'in Nurdağı ilçesine dair önemli bir gelişme yaşandı.

Depremde büyük yıkıma uğrayan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapılan gözlem ve tespitler sonrasında ilçedeki hiçbir binanın güvenli olmadığı kanısına varıldı. İlçenin baştan aşağı yeniden inşa edileceği açıklandı.

Nurdağı İlçesi Komple Yeniden İnşa Edilecek

Kahramanmaraş'ın yanı sıra 10 ilde yıkıma yol açan depremde en çok etkilenen şehirlerden biri de Gaziantep'ti. Nurdağı gibi bu denli yıkıma uğrayan ilçelerin akıbeti de merak ediliyordu. Nurdağı ilçesine görevlendirilen Şırnak Valisi Osman Bilgin, ilçenin komple yıkılıp yeniden inşa edileceğini söyledi.

Şırnak Valisi Osman Bilgin'in Gaziantep'in Nurdağı ilçesi hakkındaki açıklamaları şu şekilde: