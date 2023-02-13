Gaziantep'in Nurdağı İlçesi Hakkında Karar Çıktı: İlçe Tamamen Yeniden İnşa Edilecek!
İki büyük depremin ardından büyük yıkıma uğrayan Gaziantep'in Nurdağı ilçesi hakkında karar çıktı. İşte detaylar!
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli olmak üzere meydana gelen iki büyük deprem 10'dan fazla şehrimizde büyük yıkıma yol açtı. Vatandaşlar var gücüyle seferberlik ilan ederken, arama kurtarma çalışmaları da bölgede hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Bugün ise Gaziantep'in Nurdağı ilçesine dair önemli bir gelişme yaşandı.
Depremde büyük yıkıma uğrayan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapılan gözlem ve tespitler sonrasında ilçedeki hiçbir binanın güvenli olmadığı kanısına varıldı. İlçenin baştan aşağı yeniden inşa edileceği açıklandı.
Nurdağı İlçesi Komple Yeniden İnşa Edilecek
Kahramanmaraş'ın yanı sıra 10 ilde yıkıma yol açan depremde en çok etkilenen şehirlerden biri de Gaziantep'ti. Nurdağı gibi bu denli yıkıma uğrayan ilçelerin akıbeti de merak ediliyordu. Nurdağı ilçesine görevlendirilen Şırnak Valisi Osman Bilgin, ilçenin komple yıkılıp yeniden inşa edileceğini söyledi.
Şırnak Valisi Osman Bilgin'in Gaziantep'in Nurdağı ilçesi hakkındaki açıklamaları şu şekilde:
"Yaşadığımız afet çok büyük bir afet. Nurdağı ilçesinin kararını Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la birlikte aldık. İlçeyi kaldırıyoruz, komple yıkıyoruz tamamını, yüzde yüzünü. Bir apartmandan 150 ceset çıkan binamız var. İlçe yeniden inşa olacak."
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