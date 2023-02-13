İBB Bina Deprem Riski İnceleme Platformunu Başlattı: Başvuruda Bulunabilirsiniz!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni Bina Tespiti sitesi sayesinde 2000 yılından daha önce yapılmış binalar için inceleme talep edebiliyor ve binanızın mevcut hasar durumunu ve depreme dayanıklılığını öğrenebiliyorsunuz. Sitede bulunan Bina İnceleme Başvuru seçeneğine tıklayıp binanın adres bilgilerini girmeniz sonrası inceleme sonuçları girdiğiniz e-posta adresine gönderiliyor.

Bina Tespiti sistemi hızlı tarama yöntemiyle çalışıyor. 2019 yılında başlatılan hızlı tarama yöntemi, akademisyenlerin de katılımıyla birçok farklı yöntem ile tespit işlemi gerçekleştiriyor. Bu işlemin amacı, İstanbul'daki mevcut durumu ve deprem risk durumlarını yeni değerlendirme yöntemlerini kullanarak tespit etmek ve bölgelere dair net bir tablo ortaya çıkarmak.

İBB Bina Tespiti Nasıl Gerçekleşiyor?

Verdiğiniz adreslere deneyimli teknik personellerden kurulu ekiplerle ziyaret edilen binalarda, Deprem Master Planı’nda tanımlanan ikinci değerlendirme yöntemleri için kullanılacak olan değerlerin ölçümleri gerçekleştiriliyor. Bu değerler belediyenin gelecek süreçlerde deprem planları için ihtiyacı olan veriler olarak tutulurken, vatandaşın da binası hakkında bilgi sahibi olması planlanıyor. Tüm bu bina inceleme çalışmaları ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Değerlendirme işlemleri sırasında binanın kolon sıvası ve beton yüzey sertliği ölçülüyor ve kolon betonunda korozyon belirlemesi işlemleri gerçekleştiriliyor. Bunun yanı sıra kolon-kiriş ve kat ölçüleri alınıp mevcut kat planı ortaya çıkarılıyor ve bina dış ölçüleri tespit ediliyor.

Yapılan tüm işlemler neticesinde incelemeye tabii tutulan her binaya deprem güvenlik oranı veriliyor ve bu oranlar üzerinden binaların depreme karşı dayanıklılığına dair sonuçlar elde ediliyor. Şimdiye dek 108 bin binanın kontrolü sağlanmış durumda ve kontroller daha da devam edecek.