Gears of War Filminin Senaristi Açıklandı

Netflix tarafından yapılan açıklamayla birlikte Gears of War filminin senaristi belli oldu. Peki, özellikle oyuncular tarafından sabırsızlıkla beklenen yapımın senaristliğini kim üstlendi? Filme dair detaylar haberimizde.

Gears of War Filminin Senaristi Kim?

Yıllardır tüm dünyada popülerliğini devam ettirmeyi başaran Netflix, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda video oyunu uyarlaması Gears of War filminin senaristini açıkladı.

Geçtiğimiz yıl içerisinde En İyi Uyarlama Senaryo dalında Akademi Ödülü'ne layık görülen Jon Spaihts, Gears of War filminin senaryosunu yazacak. Spaihts 2016 yapımı Doctor Strange, 2021 yılında vizyona giren Dune, 2017 yılında çıkan The Mummy dahil olmak üzere pek çok başarılı yapımın senaristliğini üstlendi.

Gears of War Filminin Oyuncuları Belli Oldu mu?

Gears of War filminin oyuncu kadrosu ile ilgili bu zamana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu sebepten ötürü henüz hangi oyuncuların yapımda yer alacağı bilinmiyor ancak Dave Bautista, Marcus Fenix karakterini canlandırmak istediğini ifade etmişti.

İlk Gears of War oyunu 2006 yılında piyasaya sürülmüştü ve çok sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenilmişti. İlk oyunun büyük beğeni toplamasının ardından 2008 yılında ikinci oyun satışa sunulmuştu. Bu zamana kadar pek çok Gears of war oyunu piyasaya sürüldü.