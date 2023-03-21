Netflix, Bulut Oyun Sektörüne Girmeye Kararlı: GeForce Now'a Rakip mi Olacak?

Netflix, dizi ve film izleme akış platformu oılmanın ötesinde oyun alanına da giriş yapmıştı. Bu noktadaki konumunu genişletmeyi hedefleyen Netflix, bulut oyun pazarına da girmek istiyor.

Netflix Games adıyla sunduğu oyunları mevcut uygulaması üzerinden oynanabilir hale getirmek isteyen platformun Genel Başkan Yardımcısı Leanne Loombe konuyla ilgili net açıklamalarda bulundu.

Bulut Oyun Sektörüne İddialı Bir Giriş Yapabilir

Netflix'in oyun hizmeti 2021 yılında erişime açılmıştı. Burada oyunların tamamı, platformda halihazırda yer alan dizi ve filmlerin oyunlarından oluşuyordu. Bu çizelgede Netflix'in beklenen ilgiliyi alamadığı ve başarı elde edemediği verilerden anlaşılıyordu. Abonelerin sadece %1'i Netflix Games oyunlarını oynamayı tercih etmişti.

Durum bu şekilde olsa da Netflix oyun sektöründe kendine yer açma konusunda oldukça ısrarcı ve iddialı. Bulut oyun ile yeni fırsatlar keşfetmek isteyen platform, bahsi geçen proje üzerindeki çalışmalara devam ettiğini de açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Loombe, Netflix oyunlarının her platformdan erişilebilir olmasını istediklerini ima etti:

"Bulut pazarının, herhangi bir cihazda oyunlara kolay erişim sağlamamızı ve sorunsuz olmamızı mümkün kılacağına inanıyoruz. Ancak yolculuğumuzun bu tarafında olduka erken bir aşamadayız"

Başkan Yardımcısı, Google Stadia'nın benzer yoldan ilerleyerek kapatılmasına da değinerek, aynı felaketi yaşamak istemediklerini de belirtti. Netflix'in mobildeki mevcut oyunlarına uygulama üzerinden ulaşılabiliyor.