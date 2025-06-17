Gears of War: Reloaded'ın Sistem Gereksinimleri Şaşırttı

Gears of War: Reloaded'ın sistem gereksinimleri açıklandı. Bununla beraber sorunsuz bir oyun deneyimi için hangi donanıma ihtiyaç duyulacağı belli oldu. Ayrıca Gears of War: Reloaded kaç GB yer kaplayacak sorusu da yanıtlandı.

Gears of War: Reloaded Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows10 19H2

Windows10 19H2 İşlemci: AMD Ryzen 3 / Intel i5 Skylake

AMD Ryzen 3 / Intel i5 Skylake RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: AMD Radeon RX 480 / AMD RX 5300 / NVIDIA GeForce GTX 1650 / NVIDIA 1050 Ti / Intel Arc A380

AMD Radeon RX 480 / AMD RX 5300 / NVIDIA GeForce GTX 1650 / NVIDIA 1050 Ti / Intel Arc A380 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Gears of War: Reloaded Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 22H2 / Windows 11 24H2

Windows 10 22H2 / Windows 11 24H2 İşlemci: AMD Ryzen 5 (Six-Cores) or Intel i5 Coffee Lake

AMD Ryzen 5 (Six-Cores) or Intel i5 Coffee Lake RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5600 / NVIDIA GeForce GTX 1070 / NVIDIA GTX 1660 Ti / NVIDIA RTX 2070

AMD Radeon RX 5600 / NVIDIA GeForce GTX 1070 / NVIDIA GTX 1660 Ti / NVIDIA RTX 2070 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Gears of War: Reloaded Kaç GB?

Gears of War: Reloaded'ın yüklenebilmesi için en az 70 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyulacak. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

Gears of War: Reloaded Oynanış Fragmanı

Gears of War: Reloaded Fiyatı

PC Fiyatı: 27,99 dolar (1.104 TL)

27,99 dolar (1.104 TL) Xbox Fiyatı: 1.599 TL (İlk günden Game Pass'e gelecek.)

Gears of War: Reloaded Çıkış Tarihi

Gears of War: Reloaded 26 Ağustos 2025 tarihinde PC ve Xbox Series X/S platformları için çıkacak.