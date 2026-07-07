iQOO'nun iPhone 17'ye Benzeyen Telefonu Ortaya Çıktı!

iQOO'nun yakında kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı Z11 Lite ile ilgili yeni gelişmeler söz konusu. Çinli marka kısa bir süre önce akıllı telefonla ilgili yeni bir tanıtım posteri paylaştı. Bu sayede modelin tasarımıyla ilgili akıllarda çok fazla bir soru işareti kalmadı.

iQOO Z11 Lite Tasarımı Nasıl Olacak?

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen iQOO Z10 Lite dikey çift kamera kurulumuna sahipti. Aynı zamanda sensörlerin hemen altında LED flaş bulunuyordu. iQOO'nun son paylaştığı görsele göre Z11 Lite biraz daha iPhone 17'ye benzeyen bir kamera modülüyle karşımıza çıkacak. Bunu biraz daha açarsak selefindeki LED flaş, yeni modelde kamera kurulumunun hemen yanına taşınacak.

Maalesef şu an için paylaşılan görsellerde akıllı telefonun ön panel tasarımına dair bir detay yok. Ancak selefini de göz önünde bulundurduğumuzda ince çerçevelere sahip delikli bir ekranın mevcut olacağını söyleyebiliriz. Yani yeni model kamera tasarımındaki değişiklik dışında genel olarak bir önceki nesille benzer bir görünüme sahip olacak.

iQOO Z11 Lite Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

6,7 inç civarı Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Yenileme Hızı: 90Hz veya 120Hz

90Hz veya 120Hz Ekran Parlaklığı: 1100 nit civarı

1100 nit civarı İşlemci: Dimensity 6300

Dimensity 6300 RAM: 8 GB

8 GB Hızlı Şarj: 44W

44W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

iQOO Z11 Lite Ne Zaman Tanıtalacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Maalesef şu anda iQOO Z11 Lite'ın tanıtım tarihine ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Ancak burada bir önceki neslin geçtiğimiz yılın haziran ayında tanıtıldığını biliyoruz. Yani cihaz çok yüksek ihtimalle bu ay içerisinde veya ağustos ayında piyasaya sürülebilir.

vivo ülkemizde fazlasıyla aktif bir marka olsa da maalesef burada iQOO'nun telefonlarını çok fazla göremiyoruz. Bu nedenle iQOO Z11 Lite'ın çok yüksek ihtimalle Türkiye pazarını pas geçeceğini söylemek mümkün. Tabii yine de markanın resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

iQOO Z11 Lite Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Hatırlanacağı üzere iQOO Z10 Lite için 9 bin 999 rupi (4 bin 922 TL) seviyesinde bir başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Z11 Lite'ın daha güçlü özelliklere sahip olacağını düşündüğümüzde muhtemelen 5.414 rupi civarında bir fiyatla satışa çıkması sürpriz olmaz. Buna Türkiye'deki vergileri de dahil ettiğimizde yaklaşık 10.300 TL'ye karşılık geliyor.

Editörün Yorumu

iQOO Z11 Lite'ın tasarımın fazlasıyla beğendiğimi söyleyebilirim. Şahsen cihazın tasarımının iPhone 17'ye benzediğini düşünüyorum. Hatırlanacağı üzere Apple'ın amiral gemisinde de benzer bir kamera modülü tercih edilmişti. Bununla birlikte akıllı telefonun fiyatıyla ve aynı zamanda özellikleriyle kullanıcıları üzmeyeceğini söyleyebilirim.