Yüzde 50 Daha Ucuz! GeForce Now, Uygun Fiyatlı Yeni Paketini Tanıttı

Sürekli artan enflasyon, hiç düşmeyen dolar kuru ve halihazırda yüksek olan vergiler. Tüm bunlar ve fazlası oyun oynamak gibi basit hobileri bile erişilemez yapıyor. Neyse ki GeForce Now gibi çözümler masrafları azaltarak, internet ve internete bağlanacak bir cihaz gibi belirli imkanlara sahip kişilerin hayatını kolaylaştırıyor.

Ancak duruma bağlı olarak bu bile bazı kullanıcıların imkanlarını zorlayabiliyor. Yine de ülkemizde Turkcell GAME+ tarafından yönetilen GeForce Now'ın buna bir çözümü var. Normalde 340 TL olan aylık paketine uygun bir alternatif sunmak isteyen şirket, "Gündüz Paketi" seçeneğini duyurdu.

GAME+, GeForce Now için Gündüz Paketi'ni Duyurdu

GeForce Now, aylık 170 TL olan yeni paketini duyurdu. "Gündüz Paketi" isimli bu yeni tarife sabah 07.00 ile akşam 18.00 saatleri arasında oyun keyfi yaşamak isteyenler için tasarlandı. Bu paket, iş ve okul gibi nedenlerden dolayı gündüz saatlerinde müsait olan kullanıcıları hedef alıyor.

Saat dışında diğer paketlerden oturum süresi ile de ayrılan GeForce Now'ın "Gündüz Paketi, iki saatlik oturum süresine izin veriyor. Yani kullanıcıların her iki saatte bir oturumunu sonlandırması gerekiyor. Ancak herhangi bir engele takılmadan yeniden girebiliyorsunuz.

Yine de zaman zaman bazı kullanıcıların ücretli aboneliklerde bile bekleme süreleri ile ilgili şikayet ettiğini hatırlatmakta fayda var.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce yeni GeForce Now paketi kullanıcıları memnun ederek sunuculardaki yoğunluğun azalmasına neden olacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.