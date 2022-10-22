GeForce NOW Mobil Oyun Kontrollerini Genişletiyor

GeForce NOW, geçtiğimiz gün dokunmatik kontrol desteğini 13 oyunla daha genişletti. Bu yeni dokunmatik kontrol desteği sayesinde mobil cihazları ve tabletleri kullanarak PC oyunları oynamak hiç olmadığı kadar kolay hâle geliyor.

2017 yılından beri MacOS ve 2018 yılından beri PC platformlarında oyuncular tarafından kullanılan NVIDIA'nın bulut oyun akış hizmeti GeForce NOW, bir süre sonra da Android ve iOS dâhil olmak üzere tüm mobil platformlara gelmişti. GeForce NOW en temel hâliyle, NVIDIA'nın bulut sisteminde yer alan güçlü işlemcileri ve grafik kartlarını kullanarak, oyunları tamamen kendi tercihinize bağlı olarak telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan oynamanıza olanak sağlıyor. Bu hizmet sayesinde yüksek donanım isteyen oyunlar, herhangi bir indirme yapmadan tamamen internet bağlantınız sayesinde bulut üzerinden telefonlardan ve bilgisayarlardan oynanabiliyor.

Yeni dokunmatik kontrol desteğinin yanı sıra ayrıca kare takılmalarını ve ekran yırtılmasını iyileştirmek için belirli oyunlara Uyarlamalı VSync desteği ekleyen en son GeForce NOW Android uygulama güncellemesi de kullanıma sunuldu.

Mobil cihazlarda ve tabletlerde GeForce NOW'da yayınlanan dokunmatik kontrol desteğine sahip oyunların tam listesi şu şekilde:

Dokunmatik Kontrol Desteğine Sahip Oyunlar

Mobil ve Tablet

Fortnite (Epic Games)

Genshin Impact (HoYoverse)

Trine 2: Complete Story (Steam)

Slay the Spire (Steam)

Dota Underlords (Steam)

Into the Breach (Steam ve Epic Games)

Papers, Please (Steam)

Tabletop Simulator (Steam)

Sadece Tablet