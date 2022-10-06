Ekim Ayında GeForce NOW'a 25 Yeni Oyun Ekleniyor

GeForce NOW üyeleri, Ekim ayında GeForce NOW oyun kütüphanesine katılan, aylardır merakla beklenen A Plague Tale: Requiem, Victoria 3 ve diğer güncel pek çok oyun da dâhil olmak üzere 25 oyunu oynama şansına erişecek.

2017 yılından beri MacOS ve 2018 yılından beri PC platformlarında oyuncular tarafından kullanılan NVIDIA'nın bulut oyun akış hizmeti GeForce NOW, bir süre sonra da Android ve iOS dâhil olmak üzere tüm mobil platformlara gelmişti. GeForce NOW en temel hâliyle, NVIDIA'nın bulut sisteminde yer alan güçlü işlemcileri ve grafik kartlarını kullanarak, oyunları tamamen kendi tercihinize bağlı olarak telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan oynamanıza olanak sağlıyor. Bu hizmet sayesinde yüksek donanım isteyen oyunlar, herhangi bir indirme yapmadan tamamen internet bağlantınız sayesinde bulut üzerinden telefonlardan ve bilgisayarlardan oynanabiliyor.

Büyük beğeni toplayan A Plague Tale: Innocence'da harap edilmiş vatanlarından kaçan Amicia ve Hugo ikilisi, 14. yüzyıl Fransa'sının güneyindeki yeni bölgelere ve yeni şehirlere doğru yola çıkıyor ancak Hugo'nun güçleri yeniden uyandığında, ölüm ve yıkım, fare sürüsüyle birlikte geri dönüyor. Bir kez daha kaçmak zorunda kalan kardeşler, umutlarını Hugo'yu kurtarmanın anahtarı olabilecek, kehanette bulunulan bir adaya bağlıyor.

İşte aralarında A Plague Tale: Requiem'in de bulunduğu Ekim ayında GeForce NOW kütüphanesine eklenecek oyunların tam listesi.

Ekim Ayında GeForce NOW Kütüphanesine Eklenecek Oyunlar