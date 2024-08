Bir Devrin Sonu: GeForce NOW Bu Windows Sürümleri İçin Desteği Sonlandırıyor!

Güçlü donanımlar gerektirmeden, iyi bir internet bağlantısıyla birçok oyunu oynamaya imkan sağlayan GeForce NOW, bazı Windows ve macOS sürümleri için desteği sonlandıracağını açıkladı. Peki, platformun desteği sonlandırmaya hazırlandığı sürümler hangileri?

Nvidia, GeForce NOW uygulamasının Kasım 2024 tarihinden itibaren Windows 7 ve Windows 8.1 işletim sistemlerini desteklemeyeceğini açıkladı. Bununla birlikte, macOS 10.11 ve 10.14 versiyonları da artık destek alamayacak.

Bu kapsamda belirtilen sürümleri kullanan oyuncular, son tarihin geçmesinin ardından GeForce NOW uygulamalarını güncelleyemeyecek ve en son sürüme yükseltemeyecek. Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

GeForce NOW zaten Windows 7'ye veya başka bir eski işletim sistemine kuruluysa en son GeForce NOW uygulamasına güncelleme yapamazsınız. Yalnızca en son GeForce NOW uygulama güncellemelerine sahip olmak için değil aynı zamanda GeForce NOW'da oyun oynamak için gelecekteki gereksinimleri karşılayabilmeniz için tam olarak desteklenen bir işletim sistemi kullanmanızı öneririz.