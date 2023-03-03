GeForce NOW Mart Ayı Oyunları Açıklandı

GeForce NOW kütüphanesine Mart ayında eklenecek oyunlar açıklandı. 19 yeni oyunun kütüphaneye katılacağı bu ay oyuncular Disney büyüsünü yaşayabilecekleri Disney Dreamlight Valley'e erişebilecek. Ayrıca Monster Hunter Rise ile canavar avına çıkmak da bu ay mümkün olacak.

2017 yılından beri MacOS ve 2018 yılından beri PC platformlarında oyuncular tarafından kullanılan NVIDIA'nın bulut oyun akış hizmeti GeForce NOW, bir süre sonra da Android ve iOS dâhil olmak üzere tüm mobil platformlara gelmişti. GeForce NOW en temel hâliyle, NVIDIA'nın bulut sisteminde yer alan güçlü işlemcileri ve grafik kartlarını kullanarak, oyunları tamamen kendi tercihinize bağlı olarak telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan oynamanıza olanak sağlıyor. Bu hizmet sayesinde yüksek donanım isteyen oyunlar, herhangi bir indirme yapmadan tamamen internet bağlantınız sayesinde bulut üzerinden telefonlardan ve bilgisayarlardan oynanabiliyor.

Mart Ayı GeForce NOW Oyunları

Monster Hunter Rise (Steam)

Voltaire: The Vegan Vampire (Steam’de yeni sürüm)

Rise of Industry (Epic Games Store’da ücretsiz)

Hotel Renovator (Steam’de yeni sürüm, 7 Mart)

Clash: Artifacts of Chaos (Steam’de yeni sürüm, 9 Mart)

Figment 2: Creed Valley (Steam’de yeni sürüm, 9 Mart)

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6 (Steam’de yeni sürüm, 9 Mart)

Big Ambitions (Steam’de yeni sürüm, 10 Mart)

The Legend of Heroes: Trails to Azure (Steam’de yeni sürüm, 14 Mart)

Smalland: Survive the Wilds (Steam’de yeni sürüm, 29 Mart)

Ravenbound ( Steam’de yeni sürüm, 30 Mart)

DREDGE ( Steam’de yeni sürüm, 30 Mart)

The Great War: Western Front (Steam’de yeni sürüm, 30 Mart)

System Shock (Steam ve Epic Games Store’da yeni sürüm)

Amberial Dreams (Steam)

Disney Dreamlight Valley (Steam ve Epic Games Store)

No One Survived (Steam)

Symphony of War: The Nelphilim Saga (Steam)

Tower of Fantasy (Steam)

Peki siz bu ay GeForce NOW'da hangi oyunu oynamayı planlıyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.