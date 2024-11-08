GeForce RTX 60 Serisi Marka Başvurularında Ortaya Çıktı: İşte Yeni Modeller

Grafik kartı denince akla gelen iki dev firma AMD ve Nvidia, 2025 CES etkinliği kapsamında en yeni teknolojilerini tanıtmaya hazırlanıyor. Nvidia’nın yeni nesil GeForce RTX 50 ve RTX 60 serisi için yaptığı ticari marka başvuruları ise yeni kartların isimlerini ortaya çıkardı. Tüm modelleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

RTX Serisi Yeni Nesil Modeller

Avrasya Ekonomik Komisyonu'na (ECC) yapılan başvuruda, Nvidia'nın RTX 5090 SUPER, RTX 5090 Ti ve RTX 5090 gibi üst düzey modellerin yanı sıra RTX 6090 SUPER, RTX 6090 Ti ve RTX 6090 gibi modelleri de hazırladığı ortaya çıktı. Orta ve üst segmentte RTX 5070 SUPER ve RTX 6060 Ti gibi kartlar da yer alıyor. Ancak listede bulunan tüm modellerin kesin olarak piyasaya sürülüp sürülmeyeceği henüz bilinmiyor, dolayısıyla ortada belirlenmiş bir tarih de yok.

Ekran Kartları Blackwell Mimarisi

GeForce RTX 50 serisinin Blackwell mimarisine dayalı olarak geliştirildiği belirtiliyor ve üç modelin ilk aşamada piyasaya sürülmesi bekleniyor: GeForce RTX 5090, RTX 5080 ve RTX 5070. Blackwell tabanlı ekran kartları, yeni PCB teknolojisi ile VRAM ile GPU arasındaki sinyal bütünlüğünü artırarak performansta artış sağlıyor.

Tüm modellerin PCIe 5.0 desteği ile geleceği ve 80 Gbps bant genişliği sunan DP2.1a bağlantı özelliğini içereceği öngörülüyor. CES 2025 etkinliğinde Nvidia’nın yeni nesil DLSS 4.0 ve Frame Generation sürümlerini de tanıtması muhtemel.

GeForce RTX 50 ve 60 Serisinde Yer Alan Modeller

ECC başvurusunda GeForce RTX 50 ve 60 serisinde yer alan modeller listesi:

NVIDIA GeForce RTX 6090 SUPER

NVIDIA GeForce RTX 6090 Ti

NVIDIA GeForce RTX 6090

NVIDIA GeForce RTX 6080 SUPER

NVIDIA GeForce RTX 6080 Ti

NVIDIA GeForce RTX 6060

NVIDIA GeForce RTX 6070 SUPER

NVIDIA GeForce RTX 6070 Ti

NVIDIA GeForce RTX 6070

NVIDIA GeForce RTX 6060 SUPER

NVIDIA GeForce RTX 6060 Ti

NVIDIA GeForce RTX 6060

NVIDIA GeForce RTX 6050 SUPER

NVIDIA GeForce RTX 6050 Ti

NVIDIA GeForce RTX 6050

NVIDIA GeForce RTX 5090 SUPER

NVIDIA GeForce RTX 5090 Ti

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA GeForce RTX 5080 SUPER

NVIDIA GeForce RTX 5080 Ti

NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA GeForce RTX 5070 SUPER

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA GeForce RTX 5060 SUPER

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti

NVIDIA GeForce RTX 5060

NVIDIA GeForce RTX 5050 SUPER

NVIDIA GeForce RTX 5050 Ti

NVIDIA GeForce RTX 5050

NVIDIA RTX 5090, RTX 5080 ve 5070 Fiyatı! TEKNOLOJİ NVIDIA'nın RTX 50 serisi ekran kartı modellerinin fiyatları ortaya çıktı. İşte NVIDIA RTX 5090, RTX 5080 ve RTX 5070 fiyatı!