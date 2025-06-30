Özel Ders Sektörünü Bitirebilir: Öğrencilere Özel Yeni Yapay Zeka Aracı Tanıtıldı!

2024-2025 eğitim-öğretim yılının yeni sona erdiği bugünlerde teknoloji devi Google'dan beklenmedik bir eğitim hamlesi geldi. Yakın dönemde pek çok yeni yapay zeka aracını geliştirip kullanıma sunan şirket, kısa bir süre önce öğretmen ve öğrencilere özel yeni yapay zeka aracı geliştirdi. "Gemini for Education" adını taşıyan yeni araç geçtiğimiz günlerde resmen tanıtıldı.

Google'ın ilk olarak Uluslararası Eğitimde Teknoloji Derneği (ISTE) konferansında sergilediği yeni eğitim odaklı yapay zeka aracı, eğitim süreçlerinde öğrenci ve öğretmenlere destek olması amacıyla tasarlandı. Google, Gemini for Education aracını Google Workspace for Education kapsamına dahil olan okullara ücretsiz olarak sunacağını belirtiyor. İşte detaylar!

Gemini for Education Neler Sunuyor?

Şirketin açıklamasına göre Gemini for Education, öğrenci ve öğretmenlere üst düzey performans sunan özelleştirilebilir yapay zeka modelleri, kurumsal düzeyde veri güvenliği ve yönetici kontrolünde bir kullanıcı deneyimi vaat ediyor.

Eğitimciler, bu platformda kendi "Gem" yani özelleştirilmiş yapay zeka asistanlarını oluşturabilecek. Bu sayede öğretmenler, öğrencilerin yeni konuları anlamalarını kolaylaştıracak her derse göre özelleştirilebilir sanal eğitmenler oluşturabilecek.

Öğrenciler ise Gemini for Education sayesinde Google'ın yeni not alma asistanı NotebookLM üzerinden ders dokümanlarını yükleyerek hem sesli özetleme hem de kısa süre yapayn zeka tarafından oluşturulan görsel anlatımlarla konuları daha etkili bir şekilde öğrenebilecek.

Google Gemini for Education temel düzeyde ücretsiz sunulurken, daha gelişmiş özellikler sunan Gemini eklentili Workspace paketi ise aylık kullanıcı başı 18 dolarlık bir ücret karşılığında sunulacak. Ancak eğitim kurumları için özel indirimler de planlanıyor. Bu ücretli paket içerisinde öğretmenlerin 8 saniyelik kısa eğitim klipleri oluşturmasını sağlayacak Veo 3 modeli de yer alıyor.

Google, Gemini for Education ile yapay zekayı tıpkı dizüstü bilgisayarlar gibi sınıfların vazgeçilmez bir parçası hâline getirmeyi amaçlıyor. Bu dönüşümün öğretmenler ve öğrenciler nezdinde nasıl karşılık bulacağını ise yeni eğitim döneminde hep birlikte göreceğiz. Ancak şimdiden yeni araca Google'ın resmi web sitesi üzerinden erişilebildiğini belirtelim.