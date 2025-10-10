Artık Yolunuzu Kaybettiğinizde Yapay Zeka Yardımınıza Koşacak

ABD merkezli teknoloji devi Google, uzun bir süredir popüler yapay zeka aracı Gemini'yi, uzun süredir hayatımızda olan Google Asistan'ın yerine koymayı planlıyor. Şirket, son dönemde bu hedefi doğrultusunda Gemini'yi çok sayıda dijital servisine entegre ediyor.

Gelen son bilgilere göre, diğer Google uygulamalarına kıyasla yapay zeka ile pek içli dışlı olmayan Google Haritalar uygulaması da bu değişimden nasibi alacak. Zira, firmanın çok yakında popüler navigasyon uygulamasına Gemini'yi entegre edeceği bildiriliyor.

Gemini, Google Haritalar’da Asistan’ın Yerini Alacak

Güvenilir kaynaklar tarafından yapılan paylaşımlara göre, Google Maps'in "25.41.03.815390258" kodlu son beta güncellemesinde oldukça önemli bir değişiklik tespit edildi. Bu sürüm ile birlikte Google Gemini'nin Haritalar uygulamasına geldiği görülüyor.

Söz konusu güncelleme ile birlikte kullanıcılar, ekranının sağ üst köşesindeki mikrofon simgesine dokunduğunda artık Gemini'ye ulaşabilecek ve yapay zeka aracına sesli veya yazılı komutlar verebilecek. Bu değişiklik Gemini'nin uygulamada direkt olarak Google Asistan'ın yerini alacağını gösteriyor.

Gemini Google Haritalar'da Nasıl Çalışacak?

Bu entegrasyon, Google Haritalar kullanıcıları bazı önemli yenilikleri de beraberinde getiriyor. Zira, Asistan'a kıyasla basit sesli komutların ötesine geçebilen Gemini, kullanıcılardan gelen kapsamlı yol tarifi sorularına daha akıllı yanıtlar verecek.

Ayrıca, kullanıcılar yolculuk sırasında Google Gemini'ye daha kapsamlı sorular da sorabilecek. Örneğin, Gemini en yakın benzin istasyonunu veya restoranı kullanıcıların rotasına ekleyebilecek veya yanından geçilen bazı yerlerin tarihi hakkında ilginç bilgiler verebilecek.

Kullanıcılar bununla birlikte uygulama arayüzüne eklenen "Haritalara Sor" (Ask Maps) isimli bir buton sayesinde Gemini'nin metin çevirisi, özetleme veya matematik sorusu çözme gibi diğer yeteneklerine de ulaşabilecek.

Son olarak Ayarlar menüsü üzerinden Gemini'nin yetkileri sınırlandırılabilecek veya doğrudan yapay zeka aracının ana uygulamaya geçiş yapılabilecek. Beta sürümünde test edilen yeni entegrasyonun tam olarak ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı ise hala merak konusu.

Peki siz Google Haritalar'a gelen Gemini özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.