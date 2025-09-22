Google, Televizyonları da Yapay Zekalı Hale Getiriyor

Yapay zeka destekli asistanların hayatımızdaki yeri her geçen gün artıyor. Teknoloji devi Google da bu alandaki hamlelerine hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Chrome tarayıcısında Gemini'yi ücretsiz hale getiren şirket, şimdi de popüler yapay zeka asistanını Google TV platformuna entegre etmeye hazırlanıyor.

Gelen son haberlere göre, bu yeniliğin ilk adresi TCL'in yeni QM9K serisi televizyonları olacak. Bu modellerin ardından diğer Google TV destekli cihazların da Gemini'ye kavuşması bekleniyor. Gelin, ünlü yapay zeka aracının televizyonlarımızda neleri değiştireceğine hep birlikte göz atalım.

Gemini Google TV'lerde Kullanıcılara Neler Sunacak?

Google TV kullanıcılarına çok daha akıllı ve interaktif bir deneyim vadeden Gemini, Google Asistan'nın sunduğu "belirli bir diziyi açma" gibi temel komutları daha ileriye taşıyacak. Artık kumandanın mikrofon tuşuna basarak veya "Hey Google" diyerek Gemini'yi etkinleştirecek ve yapay zeka aracıyla sesli olarak konuşabileceksiniz.

Google Asistan'a kıyasla daha esnek bir sohbet yapısına sahip olan Google Gemini ile ismini hatırlayamadığınız film veya dizileri bulabilecek ve hatta izlediğiniz bir dizinin özetini bile isteyebileceksiniz.

Üstelik Google, bu yeni entegrasyonun sadece film veya dizi bulmak için değil, "Volkanlar neden patlar?" veya "Bir saatten kısa sürede yapabileceğim bir tatlı tarifi var mı?" gibi genel sorulara cevap bulmak için de kullanılabileceğini belirtiyor.

Gemini'ye Kavuşacak İlk Google TV Cihazları Neler?

Gemini, şu an için sadece TCL'in QM9K serisi televizyonlarında kullanılabiliyor. Ancak Google bu yıl içerisinde daha fazla cihazın Gemini desteği alacağını doğruladı. Bu cihazlar arasında halihazırda piyasada olan Google TV Streamer 4K ve Walmart Onn 4K Pro'nun yanı sıra 2025 yılında satışa sunulacak bazı Hisense ve TCL televizyon modelleri de yer alıyor.

Peki siz Gemini'nin Google TV entegrasyonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.