İletişimden Kaçan Binlerce Gencin İmdadına ASMR Videoları Yetişiyor

Gençler artık yüz yüze iletişimden kaçınmaya başladı. Birçok genç yetişkin, gerçek hayattaki seslerin ve kalabalık ortamların fazlasıyla uyarıcı geldiğini düşünüyor ve bundan alenen rahatsız oluyor.

Söz konusu gençlerin yardımına da ASMR videoları geliyor. Bugün YouTube'de arama yaptığımızda sınırsız içeriğin karşımıza çıkacağı bir alan olan ASMR içerikleri, gençlerin izleyip kendilerini rahatlattıkları bir tarz olarak öne çıkıyor.

Birleşik Krallık'taki Revealing Reality adlı kuruluşun 18-44 yaş arasındaki 2 bini aşkın katılımcıyla yaptığı araştırmaya göre; gençler kalabalık ve gürültülü ortamlardan aşırı derecede rahatsız oluyor.

Özellikle 25-34 yaş grubunda yapılan çalışmadaysa katılımcıların %47'si gürültülü ve kalabalık yerleri boğucu bulduğu anlaşılıyor.

İnsan Duyularına Hitap Eden Videolar

Pek çok genç, yalnız başına çalışmayı, sosyal medya aracılığıyla iletişim kurup sohbet etmeyi ve ASMR videolarıyla da rahatlamayı tercih etmekte.

Peki nedir bu ASMR videoları?

Otonom Duyusal Meridyen Tepkisi (ASMR) videolarında direkt olarak insan duyularına hitap eden abartılı fısıldamalar, tıkırdılar, nefes gibi sesler bulunuyor.

Yapılan araştırmada bu tarz videoları izleyen insanlar kendilerini özellikle yorgun, yalnız, rahatsız ve gergin hissediyorlar ve izledikten sonra gevşeyip rahatça uykuya dalıyorlar.

Siz bu konuya ne diyorsunuz? Rahatlamak için iletişim kurmak yerine sosyal medyanın derinlerne inmek ve ihtiyaçları oradan edinmek sizce kalıcı bir çözüm mü yoksa gelecekte ASMR videolarının daha sık tercih edildiğini görecek miyiz? Yorumlarda konuyla ilgili fikirlerinizi belirtebilirsiniz.