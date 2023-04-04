Gençlerin En Çok Kullandığı Telefon Markası Açıklandı

Düzenli olarak düzenlenen ankete göre gençlerin en çok kullandığı telefon markası açıklandı. İşte detaylar!

Gençlerin En Çok Kullandığı Telefon Markası Açıklandı
Barış Bulut
Barış Bulut -

Gençlerin %87'sinin iPhone sahibi olduğu ve %88'inin bir sonraki akıllı telefon tercihinin iPhone olmasını beklediği bir ankete göre Apple ürünleri gençler için oldukça cazip olmaya devam ediyor.

En Çok Kullanılan Telefon Markası Yeniden iPhone

Piper Sandler tarafından altı ayda bir düzenlenen Taking Stock With Teens anketinin sonuçları, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gençleri etkileyen arzuları ve satın alma alışkanlıklarını detaylandırıyor. Her zamanki gibi Apple'ın genç yetişkinler tarafından oldukça tercih edildiği görülebiliyor.

Ankete göre, gençlerin %87'si bir iPhone sahibi ve %88'i bir iPhone daha satın almayı planlıyor. Piper Sandler ankette bu oranların rekor seviyelere yakın olduğunu belirtiyor.

Gençlerin En Çok Kullandığı Telefon Markası Açıklandı

Gençlerin Akıllı Saat Kullanımı Ne Durumda?

Gençlerin akıllı saat sahipliği ise bir yıl önceki %37'lik orana kıyasla %41'e yükseldi ve yine Apple bu artışın nedenlerinden biri. Sonbaharda %31 olan Apple Watch sahipliği %35'e yükselmiş durumda. Apple Watch satın alma niyeti de biraz artmış durumda ve önümüzdeki altı ay içinde bir Apple Watch satın almayı planlayanların oranı 2022 ilkbaharındaki %14'e kıyasla %15 oldu. Apple, üst gelir grubundaki gençler arasında da favori saat markası olmaya devam ediyor ancak bu oran 2022 sonbahar anketindeki %47'den %39'a düştü.

Ankete göre Apple Music en çok kullanılan müzik akışı hizmeti değil. Gençlerin %36,4'ü son altı ay içinde Apple Music kullandığını söylerken, %68,1'i Spotify'ı kullandığını söyledi. Katılımcıların %44'ünün birden fazla hizmet kullandığı da görülüyor.

Peki siz bu anket hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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