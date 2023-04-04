Dokunmatik Ekranlı AirPods Geliştiriliyor: İşte İlk Görsel!

Apple'ın AirPods'ları 2016'daki ilk nesillerinden bu yana bir dizi yeni özellik kazandı ancak AirPods'lar hâlâ çalışmak için iPhone veya başka bir cihaza ihtiyaç duyuyor. Şimdi ise Apple interaktif ekranlı yeni bir AirPods kılıfının patentini aldığı için bu durum gelecekte değişebilir.

Patently Apple tarafından belirtildiği üzere, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi Apple'a yeniden tasarlanmış bir AirPods şarj kutusu için patent verdi. Kılıfın ön yüzünde Apple Watch'takine benzer bir dokunmatik ekran bulunacak. Patent açıklamasına ve görsellere göre kılıfın içine yerleştirilen ekran, medya kontrolleri ve hatta harita, hava durumu ve bildirimler gibi temel uygulamalar sunacak.

Ayrıca patente göre kullanıcılar Siri komutlarını kullanarak uygulamalar arasında geçiş yapabilecekler. Görüntülerden birinde Handoff kullanılarak AirPods'tan HomePod'a bir şarkı aktarma imkânı bile gösteriliyor.

Apple Bu Fikrin Üzerinde Uzunca Süredir Çalışıyor

Patentin Apple tarafından Eylül 2022'de dosyalanmış olması, şirketin bu fikri gerçekten de kendi içinde araştırıyor olabileceğini gösteriyor. Elbette Apple çok sayıda patent başvurusunda bulunuyor ancak bunlardan yalnızca birkaçı gerçek cihazlarda kullanılıyor. Yine de AirPods'un dokunmatik ekranlı kullanıcı arayüzü tabanlı bir işletim sistemi çalıştırdığını hayal etmek ilgi çekici.

Apple geçen yıl 20 yılı aşkın bir sürenin ardından iPod'a resmen son verdi. Şirket müziğin iPhone, HomePod ve elbette AirPods gibi diğer ürünlerinde yaşamaya devam ettiğini söyledi. Belki de Apple'ın kablosuz kulaklıklarına bazı temel işlevler eklemek, iPod'u modern çağda yeniden canlandırmanın bir yolu olabilir.

Bir başka olasılık da kılıfın iPhone için tamamlayıcı bir aksesuar olarak çalışması olabilir. Bu sayede Apple Watch'u olmayan kullanıcılar iPhone'larını ceplerinden çıkarmak zorunda kalmadan bazı temel medya kontrollerine ve diğer mini uygulamalara erişebilecekler.

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