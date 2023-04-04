Ekran Altı Face ID, iPhone 17 ile Hayatımıza Girebilir

Apple, ekran konusunda büyük tasarım değişiklikleri içeren en yeni iPhone 14 Pro modellerini piyasaya sürdü. Şirket, çok konuşulan Her Zaman Açık Ekran özelliğini telefonlarına ekledi ve yepyeni bir görsel deneyim için uygulama uzantılarıyla birlikte Dinamik Ada'yı tanıttı. Önümüzdeki yıllarda elbette Dinamik Ada, boyut ve yapabilecekleri açısından çeşitli varyasyonlar görecek. Bugün ise Apple'ın farklı bir teknoloji üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Şirketin 2025 yılında iPhone 17 Pro'nun piyasaya sürülmesiyle birlikte ekran altı Face ID'yi tanıtacağı iddia ediliyor.

Haber, önde gelen ekran analisti Ross Young tarafından Twitter'da paylaşıldı ve Apple'ın iPhone 17 Pro'nun lansmanıyla birlikte ekran altı Face ID'yi tanıtacağını vurguluyor. Standart iPhone modelleri ise iPhone 17 Pro'nun piyasaya sürülmesinden bir yıl sonra potansiyel olarak ekran altı teknolojiye kavuşacak.

Apple Bu Teknoloji İçin Neden iPhone 17'yi Bekliyor?

Apple'ın ekran altı sensörlerine ilişkin ayrıntıları ilk kez duymuyoruz. Geçtiğimiz yıl şirketin 'Pro' iPhone modelleri için bir ekran altı Face ID kimlik doğrulama sistemi üzerinde çalıştığı bildirilmişti. Başlangıçta Young, teknoloji için 2026 zaman çerçevesine değindi ancak geçtiğimiz ay sensör sorunları nedeniyle şirketin lansmanı bir yıl daha erteleyebileceğini bildirmişti.

Ön kameranın hâlâ tek bir dairesel kesik şeklinde mevcut olacağını unutmamak gerek. Bununla birlikte iPhone'un ön kısımdaki tüm dikkat dağıtıcı unsurları tamamen ortadan kaldırması da uzun sürmeyeceğinden 2027 iPhone modellerinin ön kameranın yanı sıra ekran altı Face ID'ye de sahip olacağı ve kullanıcıların bir süredir hayalini kurduğu ilk tam ekran iPhone olacağı anlamına geliyor.

Young ayrıca Apple'ın iPhone 17'nin piyasaya sürülmesiyle birlikte ProMotion teknolojisini nihayet standart modellere getireceğini düşünüyor. Şimdiye kadar sadece 'Pro' modeller daha yüksek yenileme hızına sahipti.

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