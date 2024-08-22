Son Fırsat: Sıfır Otomobil Almak İsteyenler İçin Kritik Tarih Yaklaşıyor!

Son dönemde Türkiye ve dünya gündemini meşgul eden Avrupa Birliği’nin Genel Güvenlik Yönetmeliği 2 (GSR 2) ile sıfır araçlarda artık daha fazla standart güvenlik özelliğinin kullanılması zorunlu olacak. 31 Ağustos'tan itibaren ise bu standarda uymayan sıfır araçların satışı yapılamayacak.

Otomobil bayileri, GSR 2 donanımlarına uymayan sıfır araçlarını elden çıkarabilmek için son tarih olan 31 Ağustos öncesi yoğun mesai harcıyor. Bu süreçte indirimler, sıfır faizli krediler ve takas destekleri gibi birçok kampanya düzenlense de gelen son bilgiler stokların halen eritilemediği yönünde.

Otomobil Bayileri GSR 2 Standardına Uymayan Sıfır Araçları İçin İkinci El Formülünü Değerlendiriyor

Bayiler, GSR 2 standardının yürürlüğe girmeden önce stoklarını eritebilmek için yoğun çaba gösterse de, özellikle kredi imkanı konusunda önemli sıkıntılar yaşandığını belirtiyor. Bunun dışında, daha önce olduğu gibi bu düzenlemenin bir kez daha ertelenmesi pek mümkün görünmüyor.

Bu kapsamda bayiler düzenlemenin yürürlüğe gireceği son tarihe kadar minimum karla satabildikleri kadar otomobili satmaya çalışacaklar. Bu da sıfır araç satın almak isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat olabilir. Son olarak, stokların eritilmesine yardımcı olması için ikinci el formülünün devreye alınabileceği ifade ediliyor.

İkinci el formülü ise bayilerin kendi aralarında araç satışı yapması ve daha sonra bu modelleri ikinci el olarak piyasaya sürmesi şeklinde açıklanabilir. Maalesef, şu an için bu konuyla ilgili kapsamlı ayrıntılar mevcut değil.