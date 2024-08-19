Bir Devir Bitti: Volvo Türkiye'de Artık O Modelleri Satmayacak!

Otomotiv pazarının başarılı oyuncularından Volvo, Türkiye pazarı için önemli bir karar aldı. Volvo Car Türkiye'nin yeni Genel Müdürü Alican Emiroğlu, yaptığı son açıklamada bundan böyle ülkemizde bazı modellerin satılmayacağını söyledi. Peki, bu modeller hangileri?

Volvo, Elektrikli Versiyonları Gelene Kadar Türkiye'de Sedan Otomobil Satmayacak

Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu, yeni yıldan itibaren artık Türkiye'ye sedan otomobil getirmeyeceklerini söyledi. Bu kasa tipine sahip araçların Çin'de üretildiğini dile getiren Emiroğlu, son gümrük vergilerinin bu kararda büyük etkisi olduğunu sözlerine ekledi.

Ancak burada önemli bir detayın olduğunu belirtmek gerek. Zira, Emiroğlu sedan satışının durdurulmasının geçici olduğunu ve tamamen elektrikli sedan modeller gelene dek ülkemizde bu gövde tipinin satışını yapmayacaklarını söyledi. Ancak şu an için elimizde net bir tarih yok.

Hatırlanacağı üzere daha önce Çin'den gelen elektrikli otomobiller için uygulanan yüzde 40'lık ilave gümrük vergisi temmuz ayından itibaren tüm yakıt türlerini kapsamaya başladı. Bu durum doğal olarak otomobil şirketlerin planlarını doğrudan etkiledi.

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