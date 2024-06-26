Boş Paket Otomobillerin Sonunu Getirecek Yönetmelik İçin Kafa Karıştıran Gelişme!

Son yıllarda otomobillerin donanım paketleri arasındaki makasın bir hayli açıldığı bir gerçek. Örneğin, günümüz otomobillerinde üst seviye paketler güvenlik özellikleriyle dolup taşarken, giriş seviyesi paketlerde bunların neredeyse hiçbirine yer verilmiyor. Ancak bu durum çok yakında devreye girecek AB regülasyonuyla değişecek.

Genel Güvenlik Yönetmeliği Ertelendi, Ancak Bazı Yanlış Anlaşılmalar Söz Konusu

Son dönemde Türkiye ve dünya gündemini fazlasıyla meşgul eden Genel Güvenlik Yönetmeliği 2 (GSR 2) ile sıfır araçlarda daha fazla standart güvenlik özelliğinin kullanılması zorunlu olacak. Bu sayede halk arasında boş paket olarak bilinen otomobillerin sonu gelecek ve tüketiciye daha güvenli araçların satıldığı yeni bir döneme gireceğiz.

Şok, şok, şok‼️



Yanlış alarm....@TCSanayi'den çok acil açıklama bekleniyor.



Meğer, 7 Temmuz ertelemesi sadece bazı yerli modeller için yapılmış.



Dün gece Resmi Gazete'de yayınlanan düzenlemeye göre, otomotiv sektöründe kriz yaratan Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin (GSR)… https://t.co/IxmquRSpfF — Emre Özpeynirci (@eozpeynirci) June 26, 2024

İlk olarak 7 Temmuz'da uygulanmaya başlanacağı açıklanan yeni yönetmeliğin 31 Ağustos'a ertelendiği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan bir bildiriyle kamuoyuna duyuruldu. Ancak Gazeteci Emre Özpeynirci'ye göre bu erteleme kararı bazı kesimlerce yanlış anlaşıldı. Zira söz konusu erteleme sanıldığı gibi tüm araçlar için değil, sadece bazı yerli modeller için yapıldı.

Paylaşılan bilgilere göre Sanayi Bakanlığı, 7 Temmuz’da devreye girecek AB düzenlemesini değiştiremeyeceği için kendi mevcut ulusal tip onayında bazı değişikliklere gitti. Bu da Türkiye’de satılan veya üretilen AB tip onaylı araçlar değil, ülkemizde üretilip ve satılan 'ulusal tip onayı'na sahip modeller için bir erteleme yapıldığı anlamına geliyor.

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