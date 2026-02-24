General Mobile, Çift Ekranlı Telefon Tanıttı! Bütçe Dostu Fiyatı Var

General Mobile'ın bütçe dostu akıllı telefon modeli GM 26 Pro 5G tanıtıldı. Böylece telefonun özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çift ekrana sahip olan akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir Dimensity işlemci bulunuyor. Android telefon ayrıca yüksek çözünürlüklü ekran dâhil birçok özelliğe de sahip.

General Mobile GM 26 Pro 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,67 inç

6,67 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

1080 x 2400 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Piksel Yoğunluğu: 395 PPI

395 PPI Ekran Parlaklığı: 1000 nit

1000 nit İkinci Ekran: 1,6 inç, AMOLED

1,6 inç, AMOLED İşlemci: MediaTek Dimensity 7060

MediaTek Dimensity 7060 RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Makro Kamera: 2 MP

2 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 5000 mAh

5000 mAh Hızlı Şarj: 33W

33W İşletim Sistemi: Android 15

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan General Mobile GM 26 Pro 5G, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 395 PPI piksel yoğunluğu, 120Hz yenileme hızı ve 1000 nit maksimum parlaklık sunuyor. 1,6 inç büyüklüğüne sahip ikinci ekranda da AMOLED teknolojisi mevcut. 7,55 mm kalınlığındaki telefon 181 gram ağırlığında.

Yüzde 93 ekran gövde oranına sahip telefon, Panda MN228 ekran koruma teknolojisini destekliyor. GM 26 Pro 5G'de MediaTek'in orta segment işlemcisi Dimensity 7060 yer alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen iki adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Android 15 işletim sistemi ile birlikte gelen akıllı telefon, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM sçeeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut. 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan akıllı telefon 33W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Telefonda ayrıca USB Type-C portu yer alıyor.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip makro kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut. Telefon 2K, 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor.

GM 26 Pro 5G'deki GM AI isimli yapay zeka ile sohbet edilebiliyor. Böylece herhangi bir konu hakkında bilgi sahibi olunabiliyor. Telefonda ayrıca görsel oluşturma, arka plan silme, fotoğrafta istenmeyen objeleri kaldırma ve fotoğraf genişletme dahil olmak üzere çeşitli özellikler de bulunuyor. Ayrıca metni farklı dile çevirme gibi işlevlerin de yer aldığını belirtelim.

General Mobile GM 26 Pro 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?

General Mobile GM 26 Pro 5G'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 24 bin 999 TL, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 27 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Telefonda "derin uzay" ve "yıldız tozu" olmak üzere iki farklı renk seçeneği mevcut.