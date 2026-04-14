Oyuncuları Büyük Dertten Kurtaran Kulaklık İçin Yeni Renk Yolda

Sony'nin alt markalarından biri olan Inzone, oyunculara hitap eden modellerinden biir olan Inzone Buds için yeni bir renk seçeneği sunmaya hazırlanıyor. Bununla birlikte oyuncuların aralarından seçim yapabileceği birden fazla renk olacak. Birçok oyuncunun odası artık RGB ışıklandırma içerdiği için o canlı atmosferle daha da uyumlu hâle gelecek gibi görünüyor.

Inzone Buds İçin Hangi Renk Seçeneği Sunulacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Inzone Buds için "Glass Purple" (Mor) isimli bir renk seçeneği sunulacak. Bu seçenek sadece görsel açıdan farklılık içerecek. Donanım tarafında herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacak. Yani orijinal model nasıl bir ses kalitesi ve pil ömrü sunuyorsa bu renk seçeneğini tercih edenler de aynı özelliklere sahip olacak.

Inzone Buds'ın Yeni Renk Seçeneği Türkiye'ye Gelecek mi?

Inzone Buds şu an Türkiye'de 27 bin 264 TL'ye satılıyor. Bunu göz önünde bulunduracak olursak yeni renk seçeneğinin de satışa sunulabileceğini söyleyebiliriz. Elbette ki konu ile ilgili şimdiye kadar herhangi bir açıklamada bulunulmadı. Dolayısıyla planlarda değişiklik olabileceğini unutmamak gerekiyor.

Inzone Buds'ın Özellikleri Neler?

ENC (Çevresel Gürültü Engelleme): Mevcut

Mevcut Pil Ömrü: 24 saate kadar

24 saate kadar Hızlı Şarj: 5 dakikalık şarj ile 1 saat kullanım

5 dakikalık şarj ile 1 saat kullanım Uzamsal Ses Desteği: Mevcut

Mevcut Bağlantı: 2.4GHz USB kablosuz ve LE Audio

Inzone Buds Gürültü Bastırıyor mu?

Windows PC'ler ve PlayStation 5 ile uyumlu olarak çalışan Inzone Buds'ın öne çıkan özelliklerinin başında gürültü bastırma özelliği geliyor. Cihazın sahip olduğu mikrofon, AI DNN (Deep Neural Network) tabanlı özel algoritma ile destekleniyor. Bu, arkadaşlarla online oyunlar oynarken iletişim kurarak ilerleyenlerin fan ve tuş vuruşu gibi seslerin bastırılacağı ve kişinin kendi sesinin daha ön plana çıkacağı anlamına geliyor.

Inzone Buds'ın Pil Ömrü Ne Kadar?

24 saate kadar pil ömrü sunan cihaz, 5 dakikalık şarj ile 1 saat müzik dinleme imkânı sağlıyor. Bu, özellikle kulaklığı sadece evde oyun oynarken değil, seyahat hâlindeyken de tercih edecek olanlar için önemli bir avantaj sağlıyor. Eğer sabahları geç kalkıyor ve evden çıkmak için çok sınırlı zamanınız oluyorsa sadece 10-15 dakika şarj ederek 3 saate yakın bir pil ömrü elde edebiliyorsunuz. Bu arada 12 Şubat 2026 tarihinde tanıtılan Sony WF-1000XM6 da aynı pil ömrüne sahip.

Inzone Buds Oyunlarda Nasıl Avantaj Sağlıyor?

Kulaklık, düşük gecikme süresine sahip 2.4GHz kablosuz USB bağlantı ve ilk seçenek kadar düşük olmasa da standart Bluetooth bağlantısına göre gecikme süresini epey düşüren LE Audio desteği ile geliyor. Ayrıca oyunlar için sesin sadece iki taraftan değil, birçok yönden gelmesini sağlayan 360 derece uzamsal ses desteği mevcut. Yani oyunlarda düşmanların yerini hızlı bir şekilde belirleyebiliyorsunuz.

Editörün Yorumu

Inzone Buds'ın yeni renk seçeneği ile çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeye başlayacağı kanaatindeyim. Bilindiği üzere geceleri harika bir oyun atmosferi oluşturmak için pek çok oyuncu şu an RGB aydınlatma tercih ediyor. Bu yeni kulaklık ise söz konusu ortamlarda kendini daha çok göstermeye başlayacaktır.