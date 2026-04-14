OPPO 12 GB RAM'li Android Telefon Tanıttı! Dev Batarya ve Dahası

Bütçe dostu Android telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. OPPO, A6s Pro'yu tanıttı. Bununla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. Cihazda Mediatek tarafından geliştirilen orta sınıf bir Dimensity işlemcisi bulunuyor. Uygun fiyatlı telefon ayrıca yüksek batarya kapasitesine de sahip.

OPPO A6s Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,57 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2372 piksel

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 1400 nit

İşlemci: Dimensity 6360 Max

RAM: 8 GB / 12 GB LPDDR4X

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB UFS 2.2

Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü

Ön Kamera: 16 MP

Parmak İzi Sensörü: Ekran altı parmak izi

Batarya: 7.000 mAh

Hızlı Şarj: 80W

Boyutlar: 158,38 x 75,15 x 8,29 mm

Ağırlık: 194 gram

Çift SIM: Destekliyor.

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66 / IP68 / IP69 / IP69K sertifikaları

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO A6s Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

A6s Pro, 6,57 inç ekran büyüklüğüne sahip. Cihaz, AMOLED ekranda 1080 x 2372 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1400 nit maksimum parlaklık sunuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir diğer modeli olan OPPO A6 Pro'da 6,57 inç ekran boyutu, 1080 x 2372 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1400 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

AMOLED ekranın çok canlı renklere sahip olduğunu belirtelim. 1400 nit parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Böylece dışarıda telefonu kullanmak için ek bir çaba sarf edilmesine gerek kalmıyor. Bu arada yüksek yenileme hızı, akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

OPPO A6s Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

OPPO'nun yeni telefonunda Dimensity 6360 Max işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, 6 nm üretim süreciyle geliştirildi. 6 nm işlemci, 12 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek verimlilik sunuyor hem de daha iyi bir performans sağlıyor. Bu işlemci, PUBG Mobile, Mobile Legends: Bang Bang ve Call of Duty Mobile dahil olmak üzere donanımı çok zorlamayan mobil oyunlar için yeterli bir performans sunuyor.

İşlemcide 2.4 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı çekirdek yer alıyor. Oyun gibi ağır işlerde 2.4GHz hızındaki çekirdekler, internette gezinme gibi işlerde ise 2.0 GHz hızındaki çekirdekler devreye giriyor. Serinin bir diğer modeli olan OPPO A6 Pro'da Dimensity 6300 işlemcisinin tercih edildiğini belirtelim. MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcinin de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırabildiğini belirtelim.

OPPO A6s Pro'nun Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü bulunuyor. Derinlik sensörü sayesinde fotoğraftaki kişi net bırakılırken arka kısım bulanıklaştırılıyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. A6 Pro'da ise 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, yardımcı lens ve 16 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

OPPO A6s Pro'nun Bataryası Kaç mAh?

Ekran altı parmak izi sensörüne sahip telefonda 7.000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Bu kapasite, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor. Cihaz ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji ise telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlıyor. A6 Pro'da da aynı batarya kapasitesi ve şarj hızı tercih edilmişti.

OPPO A6s Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda A6 Pro, Find N5, Find X9 Pro ve Reno 15 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Dolayısıyla A6s Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizelim.

OPPO A6s Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

8 GB RAM ve 128GB Depolama: 2.199 yuan (14.410 TL)

8 GB RAM ve 256GB Depolama: 2.399 yuan (15.721 TL)

12 GB RAM ve 256GB Depolama: 2.699 yuan (17.687 TL)

12 GB RAM ve 512GB Depolama: 2.999 yuan (19.653 TL)

OPPO A6s Pro'nun 2 bin 199 yuan olan başlangıç ücreti, güncel kur ile beraber 14 bin 410 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 29 bin TL civarında olabilir. OPPO A6s Pro'nun Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Özellikleri ve fiyatı göz önünde bulundurduğumda OPPO A6s Pro'nun iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Telefon, bütçe dostu fiyatına rağmen yüksek batarya kapasitesine sahip olacak. Bu kapasite sayesinde uzun pil ömrü elde edilecek. Böylece telefonu gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak.

Benim için batarya kapasitesinin yanı sıra yenileme hızı da oldukça önemli çünkü bu, genel telefon kullanımını doğrudan etkiliyor. A6s Pro, yüksek yneileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi sağlıyor. Bu arada bence IPS LCD yerine AMOLED ekran tercih edilse daha iyi olurdu çünkü AMOLED, çok canlı renkler sunuyor. Bu da oyun oynamayı ve film izlemeyi daha keyifli hâle getirioyr.