40 Saat Pil Ömürlü Kulaklık Tanıtıldı! Oyunlarda Büyük Avantaj Sunuyor

Razer, yeni kablosuz kulaklığı Hammerhead V3 HyperSpeed'i tanıttı. Yeni cihaz, düşük gecikme, gürültü engelleme, uzun pil ömrü ve çok daha fazlası ile beraber geliyor. Özellikle düşmanların ayak sesini dinlemenin kritik öneme sahip olduğu FPS (Birinci Şahıs Nişancı) türündeki oyunlarda büyük bir önem taşıyor.

Razer Hammerhead V3 HyperSpeed'in Özellikleri Neler?

Önceki nesle göre %50 daha yüksek performans sunan ANC (Aktif Gürültü Engelleme) Pil Ömrü: 10 saat kulaklıklarda, 30 saat şarj kutusunda olmak üzere toplam 40 saate kadar kullanım

Razer Audio App ve Razer Synapse 4 üzerinden özelleştirilebilir dokunmatik kontroller Durum Göstergesi: Şarj ve bağlantı durumunu takip etmeyi sağlayan LED gösterge

USB-C bağlantısı ile aynı anda hem şarj hem de oyun oynama özelliği Uyumluluk: PC, mobil cihazlar, el konsolları ve Bluetooth destekli diğer platformlar

Razer HyperSpeed Wireless (2.4 GHz) ve Bluetooth 6.0 Uzamsal Ses Desteği: Mevcut

Mevcut Akıllı Geçiş: Cihazlar arası hızlı geçiş sağlayan Razer SmartSwitch

Razer Hammerhead V3 HyperSpeed Gürültü Engelliyor mu?

Razer Hammerhead V3 HyperSpeed, aktif gürültü engelleme özelliğine sahip. Bir önceki nesle göre yüzde 50 daha güçlü gürültü bastırma özelliğine sahip olduğu belirtilen cihaz, otobüs ve benzeri toplu taşıma araçlarındaki uğultulardan kurtulup dinlediğiniz müziğe ya da izlediğiniz filme odaklanmanızı sağlayacaktır.

Razer Hammerhead V3 HyperSpeed'in Pil Ömrü Ne Kadar?

Kulaklıkların her biri 10 saate kadar pil ömrü sunuyor. Şarj kutusuyla beraber toplam süre 40 saate ulaşıyor. Bu da şarj kutusunu birkaç gün boyunca şarj etmeden kulaklığınızı kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Elbette ki hiçbir insan bu kulaklıkları yarım gün boyunca aralıksız takmaz. Zaman zaman cihazı kutusuna koymak isteyeceğiniz için uzun seyahatlerde de ideal olacaktır.

Razer Hammerhead V3 HyperSpeed Oyunlarda Nasıl Avantaj Sağlıyor?

Razer tarafından tanıtılan yeni kulaklık, düşük gecikme için 2.4GHz bağlantı desteği sunuyor. Bu da özellikle Counter-Strike 2 ve benzeri sesin ön planda olduğu oyunlarda düşmanların nerede olduğunu anında tespit etmenize olanak sağlıyor. Öte yandan cihaz, 7.1 uzamsal ses desteği sunuyor. Bu da oyundaki düşmanların çıkardığı seslerin tam olarak nereden geldiğini öğrenmenize yardımcı oluyor.

Razer Hammerhead V3 HyperSpeed Nasıl Kontrol Ediliyor?

Cihaz, dokunmatik kontrollerle birlikte geliyor. Bu sayede kulaklığa sadece birkaç kez dokunarak müzik çalma ve durdurma, müzikler arasında geçiş yapma, gelen aramayı yanıtlama veya sonlandırma gibi işlemleri son derece pratik şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani akıllı telefonunuzu cebinizden çıkararak zaman kaybetmenize gerek kalmıyor.

Razer Hammerhead V3 HyperSpeed'in Şarj Durumu Nasıl Öğreniliyor?

Şarj kutusunun üzerinde bir LED ışık mevcut. Kırmızı ve yeşil gibi renklerdeki bu ışık sayesinde cihazın şarj seviyesinin ne durumda olduğunu öğrenebiliyorsunuz. Cihazın eğer şarj seviyesi çok düşük ise bu gösterge sayesinde şarja takmanın zamanının geldiğini anlayabiliyorsunuz. Şarj işlemi tamamlandıktan sonra da yine bu şarj göstergesi sayesinde cihazınızı kullanmaya hazır olduğunu biliyorsunuz.

Razer Hammerhead V3 HyperSpeed Türkiye'de Satılacak mı?

Razer'ın şu an Türkiye'de çok sayıda kulaklığı satılıyor. Her ne kadar bunların büyük bir kısmını kulak üstü kulaklıklar oluştursa da Hammerhead Hyperspeed modeli de mevcut. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda Hammerhead V3 Hyperspeed'in de Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Razer Hammerhead V3 HyperSpeed'in Fiyatı Ne Kadar?

Hammerhead V3 HyperSpeed için 129.99 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 5 bin 814 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda fiyatı vergiler ve diğer maliyetlerle birlikte 8 bin TL'ye ulaşabilir. Konuya ilişkin resmî açıklamada bulunulmadığını, fiyatın değişiklik gösterebileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Razer Hammerhead V3 HyperSpeed'in düşük gecikme ve uzun pil ömrü gibi avantajları dolayısıyla özellikle oyuncular için ideal bir model olarak görüyorum. Özellikle CS2 (Counter-Strike 2) gibi rekabetçi oyunlar oynuyorsanız sunduğu özellikler sizin için epey yeterli olacaktır. Uzun kullanım süresini göz önünde bulundurursak oyuncuların haricinde sık sık uzun yolculuk yapanlar tarafından da tercih edilebileceğini söyleyebilirim.