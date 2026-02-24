Ai+'tan Unisoc İşlemcili Android Telefon Geliyor! Tarih Verildi

Ai+'ın uygun fiyatlı akıllı telefonu Pulse 2 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yakın zamanda görüntüleri sızdırılan cihazın şimdi de tanıtım tarihi açıklığa kavuştu. Büyük batarya ile birlikte gelmesi beklenen cihaz, marka tarafından yapılan duyuruya göre çok yakın bir zamanda kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Ai+ Pulse 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

Ai+, Pulse 2'nin 2 Mart 2026 tarihinde tanıtılacağını açıkladı. Bu tanıtımla birlikte akıllı telefonun bütün özellikleri ve fiyatı netlik kazanacak. Markanın Hindistan pazarına odaklanmasından dolayı yeni cihazı yakın bir zamanda Türkiye'de görmek mümkün olmayacak ancak ilerleyen aylarda ithalatçı garantili olarak piyasaya sürülme ihtimali bulunuyor.

Ai+ Pulse 2'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Ai+ Pulse 2, T7250 işlemcisinden güç alacak. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcinin çok yüksek kaliteli grafikler sunan oyunları çalıştırması mümkün olmasa da sosyal medyada gezinme, Candy Crush Saga gibi nispeten basit olarak nitelendirebileceğimiz oyunlar için yeterli performans sağlıyor.

6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak yeni model, LCD ekran üzerinde HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak cihaz, 18W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. 165,72 x 76,7 x 8,5 mm boyutlarında olacak akıllı telefon, 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

Ai+ Pulse 2'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Ai+ Pulse 2'nin 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı sunan sürümünün 6 bin 999 rupi (3 bin 375 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten ötürü cihazın farklı fiyat ile piyasaya sürülebileceğini belirtmek gerekiyor.