Ai+'tan Unisoc İşlemcili Android Telefon Geliyor! Tarih Verildi
Ai+, bütçe dostu fiyat etiketine sahip olması beklenen akıllı telefonu Pulse 2'nin tanıtım tarihini açıkladı. İşte merak edilen bütün ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Ai+ Pulse 2, 2 Mart 2026 tarihinde tanıtılacak.
- Android 16 ile birlikte gelecek olan telefon, 6.000 mAh batarya kapasitesi sunacak.
- Gücünü Unisoc T7250 işlemcisinden alacak olan cihaz, kullanıcıların karşısına 4 GB ve 6 GB RAM seçenekleri ile çıkacak.
Ai+'ın uygun fiyatlı akıllı telefonu Pulse 2 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yakın zamanda görüntüleri sızdırılan cihazın şimdi de tanıtım tarihi açıklığa kavuştu. Büyük batarya ile birlikte gelmesi beklenen cihaz, marka tarafından yapılan duyuruya göre çok yakın bir zamanda kullanıcıların beğenisine sunulacak.
Ai+ Pulse 2 Ne Zaman Tanıtılacak?
Ai+, Pulse 2'nin 2 Mart 2026 tarihinde tanıtılacağını açıkladı. Bu tanıtımla birlikte akıllı telefonun bütün özellikleri ve fiyatı netlik kazanacak. Markanın Hindistan pazarına odaklanmasından dolayı yeni cihazı yakın bir zamanda Türkiye'de görmek mümkün olmayacak ancak ilerleyen aylarda ithalatçı garantili olarak piyasaya sürülme ihtimali bulunuyor.
Ai+ Pulse 2'nin Özellikleri Nasıl Olacak?
- Ekran Boyutu: 6,74 inç
- Ekran Çözünürlüğü: HD+
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Unisoc T7250
- Batarya: 6.000 mAh
- Hızlı Şarj: 18W
- Ekran Teknolojisi: LCD
- Ön Kamera: 8 MP
- Ana Kamera: 50 MP
- RAM: 4 GB / 6 GB
- Depolama: 64 GB / 128 GB
- Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP64 sertifikası
- Boyut: 165,72 x 76,7 x 8,5 mm
- İşletim Sistemi: Android 16
Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Ai+ Pulse 2, T7250 işlemcisinden güç alacak. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcinin çok yüksek kaliteli grafikler sunan oyunları çalıştırması mümkün olmasa da sosyal medyada gezinme, Candy Crush Saga gibi nispeten basit olarak nitelendirebileceğimiz oyunlar için yeterli performans sağlıyor.
6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak yeni model, LCD ekran üzerinde HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak cihaz, 18W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. 165,72 x 76,7 x 8,5 mm boyutlarında olacak akıllı telefon, 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile kullanıcıların karşısına çıkacak.
Ai+ Pulse 2'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?
Ai+ Pulse 2'nin 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı sunan sürümünün 6 bin 999 rupi (3 bin 375 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten ötürü cihazın farklı fiyat ile piyasaya sürülebileceğini belirtmek gerekiyor.