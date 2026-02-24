General Mobile'dan 12 GB RAM'li Telefon! Yapay Zeka Özellikleri Var

General Mobile, GM Fenix II Pro 5G isimli yeni bir akıllı telefon tanıttı. Tanıtımla beraber akıllı telefonun teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen güçlü bir Dimensity işlemci bulunuyor. Telefon ayırca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

General Mobile GM Fenix II Pro 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,67 inç

6,67 inç Ekran Çözünürlüğü: 1220 x 2712 piksel

1220 x 2712 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Piksel Yoğunluğu: 446 PPI

446 PPI Ekran Parlaklığı: 2400 nit

2400 nit Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İşlemci: MediaTek Dimensity 8350

MediaTek Dimensity 8350 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 512 GB

512 GB Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ikinci kamera

50 MP ana kamera + 8 MP ikinci kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 5000 mAh

5000 mAh Hızlı Şarj: 66W

66W İşletim Sistemi: Android 15

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan General Mobile GM Fenix II Pro 5G, AMOLED ekran üzerinde 1220 x 2712 piksel çözünürlük, 446 PPI piksel yoğunluğu, 2400 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. 160,68 x 75,34 x 8,6 mm boyutlarında olan telefon 204 gram ağırlığında.

Akıllı telefonda MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 8350 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, bir adet 3.35 GHz Cortex-A715, üç adet 3.20 GHz Cortex-A715 ve dört adet 2.20 GHz Cortex-A510 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Telefonda 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanı mevcut.

GM Fenix II Pro 5G'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.88 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ikinci kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.45 diyafram açıklığına sahip kamera bulunuyor.

OIS ve EIS teknolojilerini destekleyen ana kamerada protre modu, gece modu ve güzellik modu dahil olmak üzere birçok mod mevcut. Akıllı telefon ayrıca 4K çözünürlüğünde video kaydı yapabiliyor. 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan akıllı telefon ayrıca 66W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Akıllı telefonda yapay zeka destekli özellikler de bulunuyor. GM AI olarak adlandırılan bu yapay zeka ile sohbet edilerek herhangi bir konu hakkında bilgi sahibi olunabiliyor. Telefonda ayrıca fotoğrafta istenmeyen objeleri silme, arka plan kaldırma, görsel oluşturma, fotoğraf genişletme gibi özellikler de bulunuyor. Ayrıca metni farklı dile çevirme gibi işlevler de mevcut.

General Mobile GM Fenix II Pro 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?

Metalik gri renge sahip olan General Mobile GM Fenix II Pro 5G için 45 bin 999 TL fiyat etiketi beilrlendi. Çok şık tasarımı ve güçlü donanımıyla dikkatleri üzerinde toplayan akıllı telefon, General Mobile'ın web sitesi üzerinden ön sipariş verilebiliyor.