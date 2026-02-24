8 GB RAM'li Ucuz Telefon Performans Testinde! İşlemcisi Netleşti

iQOO'nun tanıtmaya hazırlandığı akıllı telefon modeli Z11x Geekbench'te ortaya çıktı. Bununla birlikte akıllı telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca akıllı telefonun bazı teknik özellikleri de açıklığa kavuştu. Z11x'te MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemciye sahip olacak.

iQOO Z11x Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

iQOO Z11x, I2507 model numarası ile birlikte Geekbench'te görüldü. Akıllı telefon tek çekirdek testinde 1.057 puan, çoklu çekirdek testinde ise 2.704 puana ulaştı. Geekbench'te akıllı telefonun 8 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Test sonuçlarına göre telefonda MediaTek Dimensity 7400 işlemcisi bulunacak.

4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Bu işlemci, akıllı telefonda PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Mobile Legends gibi popüler mobil oyunlar için yeterli bir performans sunuyor.

iQOO Z11x'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: MediaTek Dimensity 7400

MediaTek Dimensity 7400 GPU: Mali-G615 MC2

Mali-G615 MC2 RAM: 8 GB

8 GB İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 Batarya: 9000 mAh

9000 mAh Ekran Boyutu: 6,76 inç

6,76 inç Ekran Çözünürlüğü: FHD+

FHD+ Ekran Teknolojisi: LCD

İddiaya göre iQOO Z11x'in ekranı 6,76 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, LCD ekran üzerinde FHD+ çözünürlük sunacak. iQOO Z10x'te ise 6,72 inç ekran büyüklüğü, IPS LCD ekran, 1080 x 2408 piksel çözünürlük, yaklaşık 393 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı mevcut. Serinin yeni modelinde de 120Hz yenileme hızı görebiliriz.

iQOO Z11x'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO Z10x için 13 bin 499 rupi (6 bin 510 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. iQOO Z11x 5G'nin tahmini fiyatı ise 17 bin rupi (8 bin 199 TL) civarında olabilir. Konu ile ilgili herhangi bir resmî açıklama yapılmadı. Bu sebepten dolayı akıllı telefonun farklı fiyat eitketine sahip olabileceğinin altını çizelim.

iQOO Z11x Ne Zaman Tanıtılacak?

Bütçe dostu Android telefon iQOO Z11x 5G'nin 2026 yılının mart veya nisan ayında tanıtılacağı tahmin ediliyor. Dev batarya ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğe sahip olan iQOO Z10x şu anda Türkiye'de satılmıyor. Dolayısıyla yeni telefonun Türkiye'de satılması beklenmiyor. Konuya dair açıklama yapılmadı.